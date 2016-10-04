  1. 3 paralık ölüm
  2. Futbol deliliği

Pensilvanya'ya ataşe düştü

Yurt dışında görevli 299 asker, gecesi WhatsApp grubundan yazıştı. Elçiliklerde de yapmaya kalkıştı. Ama olmadı! Bunun üzerine içlerinden 71’i ataşe olmak üzere 258’i kaçıp Pensilvanya’ya sığındı!

Pensilvanyaya ataşe düştü
gecesi yaşanan ihanet, sınırları aştı. Yurt dışında görevli askerler, diğer FETÖ'cüler gibi aralarında WhatsApp grubu kurup yazıştı. ye destek olmak için dış temsilciliklerde yönetimi ele almaya çalıştı.

Ancak umdukları olmadı! Olay ortaya çıkınca soruşturma açıldı. WhatsApp grubunda toplam 299 askerin ismine ulaşıldı. Bunlardan 110'u askeri ataşe, 189'u ise çoğu NATO'da görevli askeri personel çıktı.

Hepsi Türkiye'ye çağrıldı. Fakat ataşelerden sadece 39'u yakalandı, 71'i kaçtı. 189 askerden de yalnızca 2'si gözaltına alındı. Kalan 187'si sırra kadem bastı. Yani firarilerin sayısı, 258'e çıktı...

Hem ataşelerin, hem de yurt dışında görevli askerlerin, bütün evleri arandı. Fakat hiçbiri bulunamadı. İddiaya göre hepsi, Pensilvanya'nın kapısına dayandı. FETO, ne yapacağını şaşırdı...
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)
erol erol

en iyi günleriniz kıymetini bilin hain şerefsizler. malikaneden kovulup parklarda yatacaksınız.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.10.2016 09:17
sessiz feryat sessiz feryat

satılmışlar hiçbir zaman iflah olmaz yazık

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 04.10.2016 08:44
halk halk

canları cehenneme ülkeye ayak basana kısasa kısas uygulansın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 04.10.2016 08:40
vtnds vtnds

uydu arciligi ile lazer atisi denemesi yapilabilir fetoya!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 04.10.2016 07:54
g&#246;khan gökhan

Çok bilim kurgu izliyorsunuz. yalan onlar yalan :))

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.10.2016 09:43
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar