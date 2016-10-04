Pensilvanya'ya ataşe düştü

Yurt dışında görevli 299 asker, 15 Temmuz gecesi WhatsApp grubundan yazıştı. Elçiliklerde de darbe yapmaya kalkıştı. Ama olmadı! Bunun üzerine içlerinden 71’i ataşe olmak üzere 258’i kaçıp Pensilvanya’ya sığındı!
15 Temmuz gecesi yaşanan ihanet, sınırları aştı. Yurt dışında görevli askerler, diğer FETÖ'cüler gibi aralarında WhatsApp grubu kurup yazıştı. Darbeye destek olmak için dış temsilciliklerde yönetimi ele almaya çalıştı.
Ancak umdukları olmadı! Olay ortaya çıkınca soruşturma açıldı. WhatsApp grubunda toplam 299 askerinismine ulaşıldı. Bunlardan 110'u askeri ataşe, 189'u ise çoğuNATO'da görevli askeri personel çıktı.
Hepsi Türkiye'ye çağrıldı. Fakatataşelerden sadece 39'uyakalandı, 71'i kaçtı. 189 askerden de yalnızca 2'si gözaltına alındı. Kalan 187'si sırra kadem bastı. Yanifirarilerin sayısı, 258'e çıktı...
Hem ataşelerin, hem de yurt dışında görevli askerlerin, bütün evleri arandı. Fakat hiçbiri bulunamadı. İddiaya göre hepsi, Pensilvanya'nınkapısına dayandı.FETO, ne yapacağını şaşırdı...
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en iyi günleriniz kıymetini bilin hain şerefsizler. malikaneden kovulup parklarda yatacaksınız.
satılmışlar hiçbir zaman iflah olmaz yazık
canları cehenneme ülkeye ayak basana kısasa kısas uygulansın.
uydu arciligi ile lazer atisi denemesi yapilabilir fetoya!!
Çok bilim kurgu izliyorsunuz. yalan onlar yalan :))
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