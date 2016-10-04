  1. Kaşınıyorlar
  2. İstihbarat’ta ‘iç’ ‘dış’ dönemi

Otobüs akıl

’nin belediyeleri, PKK terörüne destek oldu. Devlet hain belediyelere yeni başkan atadı. ise teröre destek için eylemi yaptı. İl genelinde otobüsleri çalıştırmadı. HDP’ye de PKK’ya da ateş püskürdü

Otobüs akıl
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, il genelinde belediyelere atanan kayyumları etmek için ni çalıştırmama kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi, önceki gün belediyelere atanan kayyumları protesto etmek için belediye otobüslerinin çalışmayacağını duyurdu ancak dün sokağa çıkan binlerce bu karardan habersiz olarak yollarda sefil oldu.

HERKES YOLLARDA
Konudan habersiz olan vatandaşlar, haftanın ilk gününde otobüslerin gelmesi için duraklara yöneldi. Belediye otobüs şoförlerinin kontak kapattığını, özel halk otobüsü şoförlerinden öğrenen vatandaşlar, telaşlı bir şekilde farklı ulaşım araçlarına başvurdu. Bulundukları mahalle ve caddelerden sadece belediye otobüsü geçen vatandaşlar, özel halk otobüslerinin de dolu olması nedeni ile yürüyerek dolmuşların geçtiği caddeye ulaşmaya çalıştı. Duraklarda yoğun kalabalıklar oluşurken hizmete devam eden halk otobüslerinin yetersizliği ve her noktaya gitmemesi nedeniyle vatandaşlar, iş yerleri ve okullara geç kaldı. Diyarbakır halkı, 'li Belediye Başkanı 'ın bu yaptığının büyük sorumsuzluk olduğunu söylerken hem HDP hem de PKK'ya tepki gösterdi. OHAL sonrası Kanun Hükmünde Kararname ile Diyarbakır'ın Silvan ve Sur ilçeleri belediye başkanları teröre destek gerekçesiyle görevden alınmış, yerlerine yeni atamalar yapılmıştı.


* Diyarbakır halkı gün boyu HDP'nin sorumsuzca uygulamasına tepki gösterdi.


* Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi halkını mağdur ederken, Zürih ile kardeş belediye olacaklarını söyledi.
Etiketler: , , , , , , , ,
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
memo memo

bu olaylardan sonra diyarbakir halki oyunu hdp ye vermeden once bir kere daha dusunmeli

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.10.2016 08:37
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar