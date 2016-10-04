Otobüs akıl

HDP’nin belediyeleri, PKK terörüne destek oldu. Devlet hain belediyelere yeni başkan atadı. DiyarbakırBüyükşehir Belediyesi ise teröre destek için protesto eylemi yaptı. İl genelinde otobüsleri çalıştırmadı. Vatandaş HDP’ye de PKK’ya da ateş püskürdü
DiyarbakırBüyükşehirBelediyesi, ilgenelinde belediyelereatanan kayyumlarıprotesto etmek içinbelediye otobüsleriniçalıştırmama kararı aldı.Diyarbakır BüyükşehirBelediyesi, önceki günbelediyelere atanankayyumları protesto etmekiçin belediye otobüslerininçalışmayacağını duyurduancak dün sokağa çıkanbinlerce vatandaş bukarardan habersiz olarakyollarda sefil oldu.
HERKES YOLLARDA
Konudan habersiz olan vatandaşlar, haftanın ilk gününde otobüslerin gelmesi için duraklara yöneldi. Belediye otobüs şoförlerinin kontak kapattığını, özel halk otobüsü şoförlerinden öğrenen vatandaşlar, telaşlı bir şekilde farklı ulaşım araçlarına başvurdu. Bulundukları mahalle ve caddelerden sadece belediyeotobüsü geçen vatandaşlar, özel halk otobüslerinin de doluolması nedeni ile yürüyerek dolmuşların geçtiği caddeyeulaşmaya çalıştı. Duraklarda yoğun kalabalıklar oluşurken hizmete devam eden halk otobüslerinin yetersizliği ve her noktaya gitmemesi nedeniyle vatandaşlar, iş yerleri ve okullara geç kaldı. Mağdur Diyarbakır halkı, HDP'li Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın bu yaptığının büyük sorumsuzluk olduğunu söylerken hem HDP hem de PKK'ya tepki gösterdi. OHAL sonrası Kanun Hükmünde Kararname ile Diyarbakır'ın Silvan ve Sur ilçeleri belediye başkanları teröre destek gerekçesiyle görevden alınmış, yerlerine yeni atamalar yapılmıştı.
* Diyarbakır halkı gün boyu HDP'nin sorumsuzca uygulamasına tepki gösterdi.
* Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi halkını mağdur ederken, Zürih ile kardeş belediye olacaklarını söyledi.
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bu olaylardan sonra diyarbakir halki oyunu hdp ye vermeden once bir kere daha dusunmeli
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