  1. Doktor uçamadı
  2. Gar katliamını FETÖ biliyordu

Öksüz baskını

Öksüz baskını
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı olan 'ün yakalanması için operasyonlar genişletildi. Bu kapsamda Öksüz'ün bir dönem görev yaptığı Sakarya Üniversitesi ile il genelinde 110 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bu arada hakkında üyeliğinden yakalama kararı çıkarılan Ceyhan Ulkar'ın, Adil Öksüz'ün yakın arkadaşı ve örgütün "bilişim işleri sorumlusu" olduğu iddia edildi.
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