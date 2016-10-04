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O hain yakalandı

O hain yakalandı
PKK'nın cısı olduğu iddiasıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerleri tarafından aranan Mehmet Demir, Bayraklı'da ağabeyinin evinde yakalandı. Demir'e yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 'ı arama çalışmaları ise sürüyor. 'nın 2 üyesinin ses getirici bombalı eylem hedefiyle 3 gün önce 'e gittiği öğrenildi.
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