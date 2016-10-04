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Nazar değdi

Türkiye’de Suriyeli bir aileyi ziyaret eden Amerikalı , Boğaz’daki tekne gezisinde parmağını kaybediyordu

Nazar değdi
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ve Sultanbeyli'de Suriyeli bir aileyi ziyaret eden ünlü oyuncu 'a nazar değdi. Lohan, İstanbul Boğazı'nın eşsiz güzelliğiyle yemeğin tadını çıkarttıktan sonra görünmeyen bir kaza yaşadı. 30 yaşındaki oyuncunun, teknenin demir almasına yardımcı olmak isterken parmağı koptu. Büyük bir panik yaşayan Lohan, hemen hastaneye kaldırıldı. Türk doktorlar başarılı bir operasyonlar Lohan'ın kopan parmağını yerine dikti.



Sosyal medyadan bu olayı paylaşan Lohan, "Demir atmaya çalışırken az daha parmağımı kaybediyordum. Parmağımın yarısı koptu, tanrıya şükür kopan parçasını bulduk. Daha yeni onları birleştirmek için ameliyat oldum" dedi.

Sosyal medyada da geniş yer bulan olaya binlerce yorum yapıldı:

Çok üzüldük Geçmiş olsun, Türkiye'yi hep iyi hatırla.
Lindsay Lohan'a milyonlarca kez geçmiş olsun.
O Türkiye'nin iyi yüzünü tanıttı. Teşekkürler ve geçmiş olsun.
Türk doktora da bir teşekkür borçluyuz.
Lohan'ın kalbi o kadar büyük ki, bunu unutmayız.
İnanın duyunca çok üzüldüm. İyi insan ve iyi bir oyuncu.
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