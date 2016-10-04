  1. Ederi bir dolar
  2. Bitmeyen kavga

rektörü belli oldu

, yeni kurulan Rektörlüğüne 'yu atadı.

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesine o ismi atadı
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, yeni kurulan Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5'inci maddeleri uyarınca, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın önerdiği ve Başbakan Binali Yıldırım'ın uygun gördüğü adaylar arasından Prof. Dr. Afyoncu'yu atadı.
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  • 04 Ekim 2016, Salı 23:02
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