  1. Soygun hasadı
  2. 3 paralık ölüm

hattında mucize kurtuluş

Metro hattında mucize kurtuluş
İstanbul Yenikapı- Hacıosman Hattı'nın raylarında dün akşam mucize yaşandı. Metro Şişhane durağına yanaşırken, 26 yaşındaki Esra A. adlı kadın raylara düştü. Bir anda metronun altında kalan genç kadın ağır yaralandı. İstasyondaki görevliler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Raylardan çıkarılan Esra A, ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle Yenikapı istikametine metro seferleri aksadı. İstasyonun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, soruşturma başlattı. Vatman, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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