Metro hattında mucize kurtuluş

İstanbul Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın raylarında dün akşam mucize yaşandı. Metro Şişhanedurağına yanaşırken, 26yaşındaki Esra A. adlı kadınraylara düştü. Bir andametronun altında kalangenç kadın ağır yaralandı. İstasyondaki görevliler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Raylardan çıkarılan Esra A, ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle Yenikapı istikametine metro seferleri aksadı. İstasyonun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, soruşturma başlattı. Vatman, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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