FETÖ'nün iletişim ağı Bylock'un deşifre olması sonrasında geliştirdiği Eagle da çözüldü. İstihbarat birimlerinin deşifre ettiği sistemi kullanan ve aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu listenin ilgili kurumlara gönderildiği öğrenildi. Elemanları arasında iletişimi Bylock aracılığıyla sağlayan FETÖ'nün, bu uygulamanın MİT tarafından fark edilmesiyle birlikte yeni bir iletişim kanalı kullanmaya başladığı, yakalanan FETÖ'cüler tarafından dile getirilmişti.





BYLOCK'TAN SONRA..

Bir yandan toplamda 215 bin kişinin kullandığı belirlenen Bylock'un şifrelerini kırarak daha çok isme ulaşmaya çalışan güvenlik birimleri, diğer yandan da, daha fazla kripto ve şifre uygulanan Eagle programının kimler tarafından kullanıldığına yönelik tespite yoğunlaşmıştı. Bylock'un ikinci şifresinin kırılmasıyla 60 bin dolayında isme ulaşıldığı belirtilirken, daha üst düzey görevlilerin kullandığı ve Bylock'a göre daha güvenli gördükleri Eagle uygulamasını kullananlara da büyük oranda ulaşıldığı öğrenildi. Şifresi çözülen Eagle'ı kullanan isimlerden oluşan listenin, emniyet ve güvenlik birimleri tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildiği belirtildi. Bu liste sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan üst düzey bürokratlara yönelik ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. Kurumların da, kendilerine ulaşan listelere göre üst düzey temizliği, önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Öte yandan bir süredir üzerinde çalışılan emniyet müdürleri ve valiler kararnamesiyle ilgili de, Bylock ve Eagle'dan çıkan listelere göre detaylı bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Kendileri ve birinci derecede yakınlarında Bylock veya Eagle uygulaması çıkan mülki amirlerin görevlerinden uzaklaştırılmaları bekleniyor. Yeni kararnamenin, bu çerçevede emniyet müdürleri, valiler ve kaymakamlar olmak üzere 300 dolayında idareciyi ilgilendirebileceği ifade ediliyor.

MÜLKİYE AYIKLANACAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada tutuklanan eski Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Bayram Çiftçi örgütle bağlantısını ve yapılan bazı operasyonlarla ilgili bilgi verdiğini itiraf etti. Çitfçi, "Savaş, Bylock'un deşifre olduğunu söyleyerek Eagle adlı programı yükledi" dedi. Çiftçi, Eagle sisteminin de üzerinde olan bir başka program daha kullandıklarını anlattı.

KRİPTO WHATSAPP

Çiftçi, "Sadık benden TEM Şube Müdürlüğü ile ilgili ne olup bittiğini rapor etmemi istedi. Kendisi telefonuma Whatsapp amblemli ve içerikli kripto Whatsapp diyebileceğim bir program yüklemişti. Aynı zamanda da bu programları geri getirilmeyecek şekilde silecek olan C Cleaner adlı program kurmuştu. Tedbir olsun diye değişik günlerde yani haftanın farklı günlerinde Eagle'den yazıştıktan sonra buluşuyorduk" diye konuştu.