Kılıçdaroğlu PKK medyasına sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündemi değerlendiren CHP Lideri, bazı televizyonların OHAL kapsamında kapatılmasına da değindi.

CHP PKK SÖZCÜSÜ KANALLARIN ARKASINDA

Kılıçdaroğlu, "Medyanın özgürlüğünü sonuna kadar korumamız lazım. İMC TV'yi kapatıyorsunuz. Niçin? Mahkeme kararı mı var? diyerek terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan kanalların kapatılmasına karşı olduğunu duyurdu.

TERÖRİSTBAŞI İMC TV'DE KONUŞUYORDU

Kapatılan İMC TV, hain terör örgütünün sözde elebaşları arasında yer alan Murat Karayılan ile röportajlar yaparak örgütün sözcülüğünü yapıyordu.