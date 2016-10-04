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PKK medyasına sahip çıktı

Daha önce FETÖ medyasına sahip çıkan CHP Genel Başkanı , partisinin grup toplantısında bu kez de PKK'nın sözcülüğünü yapan 'ye sahip çıktı.

Kılıçdaroğlu PKK medyasına sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal , partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündemi değerlendiren CHP Lideri, bazı televizyonların OHAL kapsamında kapatılmasına da değindi.

CHP PKK SÖZCÜSÜ KANALLARIN ARKASINDA
Kılıçdaroğlu, "Medyanın özgürlüğünü sonuna kadar korumamız lazım. 'yi kapatıyorsunuz. Niçin? Mahkeme kararı mı var? diyerek terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan kanalların kapatılmasına karşı olduğunu duyurdu.

TERÖRİSTBAŞI İMC TV'DE KONUŞUYORDU
Kapatılan İMC TV, hain terör örgütünün sözde elebaşları arasında yer alan Murat Karayılan ile röportajlar yaparak örgütün sözcülüğünü yapıyordu.
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  • 04 Ekim 2016, Salı 16:14
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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matador matador

MÜJDAT GEZENİN DEYİMİYLE ''BU TAM BİR YOL GÖSTERİCİ''

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evet0
hayır0
cevapla 04.10.2016 17:37
memleketim memleketim

AKP nin düşmanı devletin düşmanıdır.devleti kim yönetiyorsa ona destek olmak her vatandaşın görevidir.Eleştiriler herzaman yapılacaktır.Ama HAİNLİK asla

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evet3
hayır0
cevapla 04.10.2016 17:22
Yetmedi Yetmedi

Adam fetö medyasını kurtaramadı sırada pkk medyası var. Kıçıdaroğlu Ak partini düşmanı kim varsa dostumdur havasında.

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evet3
hayır1
cevapla 04.10.2016 17:15
halk halk

paralelcilerden oy alamadı şimdi PKKlılar kaldı bakalım onlardan oy alabilecek mi?

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evet4
hayır1
cevapla 04.10.2016 17:05
dobra dobra dobra dobra

pkk medyasına sahip çıkmadı, kendi medyasına sahip çıktı. Kim Türkiye'nin düşmanıysa o chpnin dostu ve yoldaşıdır..

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evet5
hayır1
cevapla 04.10.2016 16:52
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