Kılıçdaroğlu PKK medyasına sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündemi değerlendiren CHP Lideri, bazı televizyonların OHAL kapsamında kapatılmasına da değindi.
CHP PKK SÖZCÜSÜ KANALLARIN ARKASINDA
Kılıçdaroğlu, "Medyanın özgürlüğünü sonuna kadar korumamız lazım. İMC TV'yi kapatıyorsunuz. Niçin? Mahkeme kararı mı var? diyerek terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan kanalların kapatılmasına karşı olduğunu duyurdu.
TERÖRİSTBAŞI İMC TV'DE KONUŞUYORDU
Kapatılan İMC TV, hain terör örgütünün sözde elebaşları arasında yer alan Murat Karayılan ile röportajlar yaparak örgütün sözcülüğünü yapıyordu.
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MÜJDAT GEZENİN DEYİMİYLE ''BU TAM BİR YOL GÖSTERİCİ''
AKP nin düşmanı devletin düşmanıdır.devleti kim yönetiyorsa ona destek olmak her vatandaşın görevidir.Eleştiriler herzaman yapılacaktır.Ama HAİNLİK asla
Adam fetö medyasını kurtaramadı sırada pkk medyası var. Kıçıdaroğlu Ak partini düşmanı kim varsa dostumdur havasında.
paralelcilerden oy alamadı şimdi PKKlılar kaldı bakalım onlardan oy alabilecek mi?
pkk medyasına sahip çıkmadı, kendi medyasına sahip çıktı. Kim Türkiye'nin düşmanıysa o chpnin dostu ve yoldaşıdır..
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