Kelepçene!

FETÖ’cü hainler 15 Temmuz’da Ankara’daki Etimesgut Zırhlı Birlikleri’ni üs olarak kullandı. Sabah söz konusu noktaya operasyon yapıldı. Çok sayıda rütbeli gözaltına alındı. Bu sırada bir albay “Kelepçemizi rütbemize uygun biri taksın” deyince şu yanıtı aldı: Ağzını da bağlayın
Türkiye dört biryandanhainlere karşımücadele başlattı.Terör örgütü PKK'nınkalleş saldırılarınaFetullahcı TerörÖrgütü/Paralel DevletYapılanması'nın (FETÖ/PDY) kalleşliği de katıldı.TSK'daki FETÖ'cü hainler, 15Temmuz gecesi halkı hedef aldı.Ancak demokrasi kahramanlarıbu kanlı kalkışmayı yarım bıraktı.TSK'daki cuntacıların yuvalandığıalanlardan biri de Ankara'dakiEtimesgut Zırhlı Birlikleri'ndekikışlalardı. Söz konusu noktalardabulunan tanklar, darbeci hainlertarafından kışlanın dışına çıkarıldı.
KÜSTAHÇA BİR TAVIR
Vatandaşa bombalar yağdırdı. Neyse ki kalleş plan yarım kaldı. Ardından tüm noktalarda güvenlik yeniden sağlandı. 16 Temmuz sabahı saat 06:00-06:30 sıralarında Etimesgut Zırhlı Birlikleri'ne operasyon yapıldı. İşte o operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülere göre ekipler darbeci heyette yer alan Kara KuvvetleriKomutanlığı Personel Plan Daire BaşkanıTuğgeneral Ahmet Bican Kırker, Tank Kurmay Albay İsa Sancaklı ileTank Kurmay Albay Faruk Yaman gözaltına alındı. Görevli astsubaylar, darbecilere kelepçelerini takmak için düğmeye bastı. Ekipler, Tuğgeneral Kırker ile Albay Sancaklı'ya kelepçelerini taktı. Faruk Yaman ise bu sırada "Bizirütbemize uygun kişiler tutuklasın, astsubaya yaptırmayın" şeklinde küstah bir açıklama yaptı. Bunun üzerine gözaltı operasyonunda yer alan askerlerin sabrı taştı. "Böyle bir talepte bulunacak durumda değilsiniz" diyen bir asker "Albayın ağzını da bağlayın" diyerek cuntacılara haddini bildirdi.
DEDEBAĞI ÖNLEMİŞTİ 15 Temmuz gecesi Binbaşı Barış Dedebağı, Etimesgut'a sızıp 45 tankı çıkarmaya çalışan FETÖ'cü teröristleri derdest etmiş ve askerlere tankları bozması emrini vererek büyük kahramanlık göstermişti.
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