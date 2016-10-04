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Kelepçene!

’cü hainler ’da Ankara’daki Etimesgut Zırhlı Birlikleri’ni üs olarak kullandı. Sabah söz konusu noktaya operasyon yapıldı. Çok sayıda rütbeli gözaltına alındı. Bu sırada bir albay “Kelepçemizi rütbemize uygun biri taksın” deyince şu yanıtı aldı: Ağzını da bağlayın

Kelepçene!
Türkiye dört bir yandan hainlere karşı mücadele başlattı. Terör örgütü PKK'nın kalleş saldırılarına Fetullahcı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/ PDY) kalleşliği de katıldı. 'daki FETÖ'cü hainler, 15 Temmuz gecesi halkı hedef aldı. Ancak demokrasi kahramanları bu kanlı kalkışmayı yarım bıraktı. TSK'daki cuntacıların yuvalandığı alanlardan biri de Ankara'daki Etimesgut Zırhlı Birlikleri'ndeki kışlalardı. Söz konusu noktalarda bulunan tanklar, ci hainler tarafından kışlanın dışına çıkarıldı.

KÜSTAHÇA BİR TAVIR
Vatandaşa bombalar yağdırdı. Neyse ki kalleş plan yarım kaldı. Ardından tüm noktalarda güvenlik yeniden sağlandı. 16 Temmuz sabahı saat 06:00-06:30 sıralarında Etimesgut Zırhlı Birlikleri'ne operasyon yapıldı. İşte o operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülere göre ekipler darbeci heyette yer alan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, Tank Kurmay Albay İsa Sancaklı ile Tank Kurmay Albay Faruk Yaman gözaltına alındı. Görevli astsubaylar, darbecilere kelepçelerini takmak için düğmeye bastı. Ekipler, Tuğgeneral Kırker ile Albay Sancaklı'ya kelepçelerini taktı. Faruk Yaman ise bu sırada "Bizi rütbemize uygun kişiler tutuklasın, astsubaya yaptırmayın" şeklinde küstah bir açıklama yaptı. Bunun üzerine gözaltı operasyonunda yer alan askerlerin sabrı taştı. "Böyle bir talepte bulunacak durumda değilsiniz" diyen bir asker "Albayın ağzını da bağlayın" diyerek cuntacılara haddini bildirdi.



DEDEBAĞI ÖNLEMİŞTİ
gecesi Binbaşı Barış Dedebağı, Etimesgut'a sızıp 45 tankı çıkarmaya çalışan FETÖ'cü teröristleri derdest etmiş ve askerlere tankları bozması emrini vererek büyük kahramanlık göstermişti.
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