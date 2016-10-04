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Kate Kanada’da şov yaptı

Kate Kanada’da şov yaptı
İngiltere Prensi William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, iki çocuğuyla birlikte Kanada gezisine çıktı. Middleton'ın tercih ettiğini özel tasarlanan kıyafetleri ise büyük ilgi uyandırdı. Stiliyle İngiliz basınının her zaman gündeminde olan Middleton'ın gardolabını doldurmak için ödediği para ise dudak uçuklattı. Cambridge Düşesi'nin, 6 farklı kıyafet için 56 bin dolar (169 bin lira) harcadığı öğrenildi.
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