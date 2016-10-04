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Kaşınıyorlar

Kaşınıyorlar
Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne komşu 'nin Rakka kentine bağlı Telabyad'ın hakim tepesine, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD tarafından kum torbalarıyla mevzi kurularak paçavra asıldı. PYD flamasının asıldığı bölgedeki gelişme üzerine sınırın Türkiye tarafında hareketlilik yaşandı. Kirpi diye adlandırılan zırhlı askeri aracın konuşlandırıldığı sınır hattında güvenlik güçleri tarafından YPG mevzisine karşı olarak güvenlik önlemlerinin arttırıldığı görüldü.

TERÖRİSTLERDEN PAÇAVRALI TAHRİK
'a geçtiğimiz günlerde paçavraları sökülerek yerlerine bayrakları asılmıştı. Türkiye tarafından hedef alınmamak için ABD bayrağının arkasına gizlenen teröristler bu kez tahrik edici bir şekilde hakim bir tepeye kendi paçavrasını dikerken, Türkiye'ye meydan okurcasına mevzi kurulması büyük tepki çekti. Bölge halkı çıplak gözle gördüğü flama ve mevzi için "İstiyorlar ki Cerablus'u aldığımız gibi orada da tepelerine binelim" yorumunu yaptı.



YPG'li teröristler önce korkudan ABD bayrağının arkasına saklandı. Şimdi de Akçakale'de sıfır noktasına hakim bir tepkiye mevzi kurarak tahrike devam etti.
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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sessiz feryat sessiz feryat

degil pyd abd gelse bu topraklardan bir karış alamaz ancak kendi leşlerini çıkarırlar

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evet0
hayır0
cevapla 04.10.2016 08:50
POYRAZ POYRAZ

Bu şerefsizler madem kaşınıyor bizde öyle kaşıyalımki geberdiklerinde mezarlarında kıyamete kadar ayakta dursunlar bunlara destek çıkan ABD den başkası değil bütün olaylarda bu şerefsizlerin parmağı yoksa insan değilim bu ABD şerefsizi bizi araplarla karıştırıyor demiyor bu milletin yediden yetmişe hepsi savaşçı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 04.10.2016 03:04
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