Kaşınıyorlar

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne komşu Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad'ınhakim tepesine, terör örgütü PKK'nınSuriye'deki uzantısı PYD tarafından kumtorbalarıyla mevzi kurularak paçavra asıldı. PYD flamasının asıldığı bölgedeki gelişme üzerine sınırın Türkiye tarafında hareketlilik yaşandı. Kirpi diye adlandırılan zırhlı askeri aracınkonuşlandırıldığı sınır hattında güvenlikgüçleri tarafından YPG mevzisine karşı olarakgüvenlik önlemlerinin arttırıldığı görüldü.
TERÖRİSTLERDEN PAÇAVRALI TAHRİK Telabyad'a geçtiğimiz günlerde YPG paçavraları sökülerek yerlerine ABD bayrakları asılmıştı. Türkiye tarafından hedef alınmamak için ABD bayrağının arkasına gizlenen teröristler bu kez tahrik edici bir şekilde hakim bir tepeye kendi paçavrasını dikerken, Türkiye'ye meydan okurcasına mevzi kurulması büyük tepki çekti. Bölge halkı çıplak gözle gördüğü flama ve mevzi için "İstiyorlar ki Cerablus'u aldığımız gibi oradada tepelerine binelim" yorumunu yaptı.
YPG'li teröristler önce korkudan ABD bayrağının arkasına saklandı. Şimdi de Akçakale'de sıfır noktasına hakim bir tepkiye mevzi kurarak tahrike devam etti.
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degil pyd abd gelse bu topraklardan bir karış alamaz ancak kendi leşlerini çıkarırlar
Bu şerefsizler madem kaşınıyor bizde öyle kaşıyalımki geberdiklerinde mezarlarında kıyamete kadar ayakta dursunlar bunlara destek çıkan ABD den başkası değil bütün olaylarda bu şerefsizlerin parmağı yoksa insan değilim bu ABD şerefsizi bizi araplarla karıştırıyor demiyor bu milletin yediden yetmişe hepsi savaşçı.
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