Kalın: Erdoğan, Putin ve Obama ile görüşecek

Muhataplarımızla yoğun bir koordinasyon içerisindeyiz. Çin'deki G20 zirvesinde yoğun bir temas yürütüldü. Ateşkes çok kısa sürdü ve tartışma süreci bu noktaya getirdi. Durum Halep'te ve diğer yerlerde çok kötüye gidiyor. Biz ateşkesin yeniden sağlanması için çaba harcıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yeniden temasları olacak. Çatışmaların durdurulması ortamı durdurulamazsa çatışmalar daha kötü noktaya gidecek. 'Ateşkese muhalifler uymadı' iddiası doğru değil. Muhalifler bu ateşkese uydu, ateşkese uymayan rejimdir. Habertürk'te konuşan Kalın şunları kaydetti:



'TÜRKİYE ROL KAPMA DERDİNDE DEĞİL'

Sayın Obama ile bir görüşme söz konusu. Sayın Putin'le 10'undan önce bir telefon görüşmesi ayarlamaya çalışıyoruz. Türkiye rol kapma derdinde değil. Suriye savaşı öyle bir savaş ki büyük güçleri vekalet savaşına, diğer güçlerin alan kazanma savaşına döndü. Ortada ideal bir durum yok. Biz girişimleri devam ettireceğiz.



"KOALİSYONLA 'FIRAT'I GÖRÜŞTÜK"

Biz uluslararası koalisyonla bu konuyu görüştük. Azez-Cerablus hattının terör örgütlerinden temizlenmesi için girişim yapıldı. Gaziantep'teki saldırıdan sonra 'Artık yeter' diyerek biz girdik. Operasyon gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu hat DAEŞ'ten temizlendi. Bu operasyonu Türkiye milli imkan ve kabiliyetiyle yaptı. İkincisi yerel güçlere destek verilince başarılabileceği ortaya çıktı. ABD'lilerin tezleri vardı, YPG. Fırat Kalkanı harekatı bu efsanenin çökmesine getirdi.

