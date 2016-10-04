Irak Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Meclis'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) aldığı Türk askerlerinin Irak'ta kalma süresinin uzatılmasıyla ilgili kararını kabul etmediği ve bununla ilgili kararı onayladığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aldığımız karar, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'nin çağrılıp nota verilmesi, Türk güçlerinin 'işgalci güçler' olarak sayılması ve Irak topraklarından çıkarılması için gerekenlerin yapılması, Türk güçlerinin Irak'a girmesini talep edenler hakkında yargıya başvurmak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının kınanması ve kabul edilmediği, Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin gözden geçirilmesi, Türk güçlerinin ülkeden çıkarılması için hükümetin BMGK ve BM'ye acilen başvurması, hükümetin ayrıca ülkenin egemenliğinin korunması için siyasi ve diplomatik yollara başvurması talebini içeriyor."

Irak'a Mart 2003 işgaliyle birlikte gelen Amerikalı askerlerin yanı sıra İran'ın da hem siyasi hem de askeri nüfuzunun olduğu biliniyor.

ABD askerlerinin Irak'ın batısındaki Enbar Vilayeti'ndeki Ayn el-Esed ve Bağdadi askeri üsleriyle Musul'daki Kayyara askeri üssünde varlık gösterdiği ifade ediliyor.

ABD'li askerler ayrıca, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği'nde de bulunuyor.

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Musul'un DAEŞ'ten geri alınması operasyonuna destek kapsamında Irak'a ilave 600 asker daha göndermek için hazırlık yaptığı da belirtilmişti.

Irak ordusunun Haziran 2014'te ağır silahlarını da geride bırakarak Musul'dan kaçması üzerine terör örgütü DAEŞ, kentte kontrolü sağlamıştı.

Bu tarihten sonra Irak, DAEŞ'le mücadele bahanesiyle topraklarını başta İranlı Şii milisler olmak üzere birçok paramiliter gruba açtı. Söz konusu İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin, ülkedeki Sünni sivillere karşı birçok ihlalde bulunduğu biliniyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün geçen ocak ayında yayımladığı raporda, bu grupların Irak'taki bazı Sünni bölgelerde yaptığı eylemlerle "savaş suçu" işlediği belirtilmişti.

Raporda, Şii milislerin Sünnilere ait onlarca cami ve iş yerini yakıp yıktığına vurgu yapılarak, bu tür eylemlerle ilgili özellikle yapının içindeki Bedir Güçleri ve Asaib Ehlulhak grupları itham edilmişti.