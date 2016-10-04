15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan gazeteciler Nazlı Ilıcak ve Mehmet Baransu, bugün şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

"ANLADIM Kİ 17-25 ARALIK DA DARBENİN İLK ADIMLARIYMIŞ"

İfadesi alınan Ilıcak, "FETÖ / PDY'nin nihai amacını 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimiyle anlamış olduk. Bu tarihten önceki faaliyetleri suç konusu olarak düşünmüyordum. Fakat anladım ki 17 /25 Aralık yolsuzluk operasyonu gibi gözükse de darbe faaliyetinin ilk adımları olduğunu 15 Temmuz göstermiştir" dedi.

"BENİM YAPTIĞIM TELEVİZYON YAYINI SUNMAKTAN İBARETTİR"

14 Temmuz'da Can Erzincan TV'deki programda darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları iddiasına da reddeden Nazlı Ilıcak, "Benim yaptığım televizyon yayını sunmaktan ibarettir. Can Erzincan Tv'de çalıştığım sürede birçok bürokrat ve siyasetçi program konuğum olmuştur. Muhtelif görüşlere yer verilmiştir. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki; yaptığım programa ilişkin FETÖ / PDY 'ye ilişkin herhangi bir ceza da verilmemiştir" dediği belirtildi.

Silahlı Terör Örgütü FETÖ / PDY'ye üye olmadığını söylediği öğrenilen Nazlı Ilıcak, ifadesinin ardından tekrar Bakırköy Kadın Cezaevi'ne götürüldü. Mehmet Baransu'nun da Altan kardeşlerin tutuklandığı dosya kapsamında ifade verdiği öğrenildi.