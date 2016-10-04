Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Önümüzdeki dönemde okul öncesi eğitim zorunlu oluyor.
Türkiye'de yabancı dil bilme oranımız civar ülkelere göre istenilen seviyede değil. Bu nedenle 4+4+4 sisteminde ilk 4 yıldan sonra yabancı dil 5. yılda sınıflarda zorunlu olacak.
İKİLİ EĞİTİM SONA ERİYOR
Öğrenciler tam gün okula gidecek. Tam zamanlı eğitime geçilecek. Sabahçı ve öğlenci diye bir ayrım vardı ya o durum sona eriyor. Artık böyle bir ayrım olmayacak.
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