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İkili sona eriyor!

Çankaya Köşkü'nde 2016-2019 Orta Vadeli Programı açıklayan Başbakan Binali Yıldırım ikili in sona ereceğini açıkladı.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar!
Başbakan Binali Yıldırım Orta Vadeli Program kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. sistemi hakkında yapılan değişikliklere de değinen in sona erdiğini duyurdu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Önümüzdeki dönemde okul öncesi eğitim zorunlu oluyor.

Türkiye'de yabancı dil bilme oranımız civar ülkelere göre istenilen seviyede değil. Bu nedenle 4+4+4 sisteminde ilk 4 yıldan sonra yabancı dil 5. yılda sınıflarda zorunlu olacak.

İKİLİ EĞİTİM SONA ERİYOR
Öğrenciler tam gün okula gidecek. Tam zamanlı eğitime geçilecek. Sabahçı ve öğlenci diye bir ayrım vardı ya o durum sona eriyor. Artık böyle bir ayrım olmayacak.
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  • 04 Ekim 2016, Salı 11:13
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