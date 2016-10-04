Başbakan Binali Yıldırım Orta Vadeli Program kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Eğitim sistemi hakkında yapılan değişikliklere de değinen Başbakan Yıldırım ikili eğitim in sona erdiğini duyurdu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Önümüzdeki dönemde okul öncesi eğitim zorunlu oluyor.

Türkiye'de yabancı dil bilme oranımız civar ülkelere göre istenilen seviyede değil. Bu nedenle 4+4+4 sisteminde ilk 4 yıldan sonra yabancı dil 5. yılda sınıflarda zorunlu olacak.



İKİLİ EĞİTİM SONA ERİYOR

Öğrenciler tam gün okula gidecek. Tam zamanlı eğitime geçilecek. Sabahçı ve öğlenci diye bir ayrım vardı ya o durum sona eriyor. Artık böyle bir ayrım olmayacak.