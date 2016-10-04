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Hayatını hayvanlara adadı

Hayatını hayvanlara adadı
Bursa'da yaşayan İsmail Çevik (66), küçüklüğünden beri sokakta gördüğü her hayvana sahip çıktı. Yaşadığı ev ise hayvanat bahçesinden farksızdı. 46 köpek, 20 kedi, 15 tavuk, 2 tavşan ve yüze yakın kuşla birlikte yaşayan Çevik, bakamadığı hayvanlar için de Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan yardım aldı. Hayatını hayvanlara adayan ve hayvan dostlarını bırakamadığı için evlenmeyen , "Ömrüm yettikçe hayvanlara bakmaya devam edeceğim" ifadesini kullandı.
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