Hayatını hayvanlara adadı

Bursa'da yaşayan İsmailÇevik (66), küçüklüğünden berisokakta gördüğü her hayvana sahipçıktı. Yaşadığı ev ise hayvanatbahçesinden farksızdı. 46 köpek,20 kedi, 15 tavuk, 2 tavşan veyüze yakın kuşla birlikte yaşayanÇevik, bakamadığı hayvanlar içinde Yıldırım Belediyesi HayvanBarınağı'ndan yardım aldı.Hayatını hayvanlara adayan vehayvan dostlarını bırakamadığıiçin evlenmeyen İsmail Çevik,"Ömrüm yettikçe hayvanlarabakmaya devam edeceğim"ifadesini kullandı.
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