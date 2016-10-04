Hayatı çalındı

Korkunç olay önceki gün İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Temizlik görevlisi Semavi Güneş, çöp kamyonetiyle beraber konteynerları boşaltmak bir sokağa giriş yaptı. Araçtan inen Güneş, kapağı çalınınca üzeri kartonla örtülen rögarı fark etmedi. Talihsizadam, 15 metrelikçukura düştü. Arkadaşlarının her yerde aradığı Semavi Güneş'in şapkası çukurun içerisinde görüldü. Durum hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler, talihsiz işçinin hayatınıkaybettiğini belirledi. Mesai arkadaşları ise sinir krizi geçirdi. Acı haberle yıkılan işçiler birbirlerini teselli etmeye çalıştı. Hayatını kaybeden adamın eşi Fatma Güneş dün taziyeleri kabul etti. Şikayetçi olacağını belirten gözü yaşlı kadın, "Oraya bir çocuk da düşebilirdi. Üzerine tuzak kurar gibi karton ve battaniye konulmuş. O kapağın kapatılmaması büyük bir ihmal. 3 ve 8 yaşlarındaiki çocuğum babasızkaldı. Bana ilk önce kayıp diye bildirdiler" şeklinde konuştu. Semavi Güneş'in 18 yıllık arkadaşı İsmet Kay ise, "Çalındığı idda edilen rögar kapağı uzun süredir yerine takılmıyor. İnsanlar üzerinden ve yanından yürüyorlar. Oranın üzerinin kapatılmamasından yanında çalışan adamın dahi haberi yok." ifadelerini kullandı. Güneş'in cenazesi memleketi olan Zonguldak'a gönderildi.
DAHA ÖNCE BÖYLEYDİ
Üzeri kartonla kapatılan rögar çukuru korkunç kaza sonrası kapatıldı.
CAN GİTTİRÖGARKAPANDI
Kazada ölen Semavi Güneş'in eşi Fatma Güneş 2 çocuğuyla yalnız kaldı.
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