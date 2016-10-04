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Hayatı çalındı

, kapağı çalınınca üzeri kartonla örtülen una düştü. Talihsiz adam feci şekilde öldü. Eşi ise “İhmal var. Sanki tuzak kurulmuş” dedi

Hayatı çalındı
Korkunç olay önceki gün İstanbul 'de yaşandı. Temizlik görevlisi Semavi Güneş, çöp kamyonetiyle beraber konteynerları boşaltmak bir sokağa giriş yaptı. Araçtan inen Güneş, kapağı çalınınca üzeri kartonla örtülen ı fark etmedi. Talihsiz adam, 15 metrelik çukura düştü. Arkadaşlarının her yerde aradığı 'in şapkası un içerisinde görüldü. Durum hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler, talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Mesai arkadaşları ise sinir krizi geçirdi. Acı haberle yıkılan işçiler birbirlerini teselli etmeye çalıştı. Hayatını kaybeden adamın eşi Fatma Güneş dün taziyeleri kabul etti. Şikayetçi olacağını belirten gözü yaşlı kadın, "Oraya bir çocuk da düşebilirdi. Üzerine tuzak kurar gibi karton ve battaniye konulmuş. O kapağın kapatılmaması büyük bir ihmal. 3 ve 8 yaşlarında iki çocuğum babasız kaldı. Bana ilk önce kayıp diye bildirdiler" şeklinde konuştu. Semavi Güneş'in 18 yıllık arkadaşı İsmet Kay ise, "Çalındığı idda edilen rögar kapağı uzun süredir yerine takılmıyor. İnsanlar üzerinden ve yanından yürüyorlar. Oranın üzerinin kapatılmamasından yanında çalışan adamın dahi haberi yok." ifadelerini kullandı. Güneş'in si memleketi olan Zonguldak'a gönderildi.

DAHA ÖNCE BÖYLEYDİ
Üzeri kartonla kapatılan rögar çukuru korkunç kaza sonrası kapatıldı.



CAN GİTTİ RÖGAR KAPANDI
Kazada ölen Semavi Güneş'in eşi Fatma Güneş 2 çocuğuyla yalnız kaldı.



MUSTAFA KAYA
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