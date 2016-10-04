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i tutukladılar!

Güvercini tutukladılar!
Hindistan'da dün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Pakistan-Hindistan sınırında görevli muhafızlar, ayağında mektup bulunan bir güvercin yakaladı. Mektupta Başbakanı Narendra Modi'ye hitaben tehdit içerikli mesaj vardı. Güvercinin Pakistan'dan geldiği anlaşıldı. Bunun üzerine yetkilier, tehdit mesajı getiren i tutukladı.
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