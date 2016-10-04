Gülen'in amcasının oğlu tutuklandı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının oğlu Dursun Yaşar Gülen'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Pasinler ilçesi Korucuk Mahallesi'ndeki çeşitli adreslere yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Fetullah Gülen'in amcasının oğulları Dursun Yaşar Gülen ve Lütfü İhsan Gülen'in yanı sıra Ulvi Çelik, Akın Güler, Mutlu Kızıltunç ve Ümit Yaşar Kızıltunç daha sonra Erzurum Adliyesine götürüldü.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Dursun Yaşar Gülen, Ulvi Çelik, Mutlu Kızıltunç ve Ümit Yaşar Kızıltunç "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Hakimlik, diğer sanıklar Lütfü İhsan Gülen ve Akın Güler'i, adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı.

Zanlıların, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından FETÖ lehine propaganda faaliyetlerini sürdürdükleri belirtildi.