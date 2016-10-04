Gerçek aşk!

Düğününe 10 gün kala gelinlik provasında kanser olduğunu öğrenen kadının hikayesi herkesi duygulandırdı. Anaokulu öğretmeni Türkan Kendirci ile Tuncay Kaya, evlenmeye karar verdi. 30 Nisan'da nişanlanan çift, nikah tarihlerini 27 Ağustos olarakbelirledi. Büyük heyecan yaşayan ikili, düğüne 10 gün kala ise aldıkları haberle yıkıldı. Prova için gelinliğini giyen Kendirci, göğüs kısmının giyilemeyecek kadar dar olduğunu anladı. Genç kız daha sonra göğsündeki büyümeyi fark etti. Bu durumu kafasına takmayan Türkan Kendirci, gelinliğinin göğüs kısmının genişletilerek düğününe yetiştirilmesini istedi. Ancak ailesi ve nişanlısının ısrarı üzerine doktora gitti. Genç kız, meme kanseri olduğunu öğrendi. Hemen tedaviye başlanırken, düğün ertelendi. Kendirci'nin en büyük destekçisi ise nişanlısı oldu. Kanser haberini alır almaz nişanlısı Tuncay Kaya'ya isterse evlilikten vazgeçebileceğini de söylediğini belirten Kendirci, "Ancak Tuncay,ellerimi sıkı sıkı tutup ayrılığımızın sebebininasla bir hastalık olamayacağını söyledi.Tedavi sürecinde yanımda olabilmekiçin Ankara'dan İstanbul'a taşındı" dedi.
Dünyaevine girmeye hazırlanan anaokulu öğretmeni, kanser olduğunu öğrendi. En büyük destekçisi ise büyük aşk yaşadığı müstakbel eşi oldu. Tuncay Kaya "Aşkımızla bu hastalığı yenip mutlu yuvamızı kuracağız" diye konuştu.
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