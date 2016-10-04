Gar katliamını FETÖ biliyordu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 'Merve' kod adlı FETÖ üyesi etkin pişmanlık hükümler çerçevesinde itirafçı oldu. Örgütün yapısı, işleyişi, kendilerinden kimlerin sorumlu olduğu, kaldığı cemaat evine gelen isimleri ifadesinde anlatan kadın, FETÖ ile lise yıllarında tanıştığını belirterek, "Daha sonra üniversite sınavını kazanıp Ankara'ya gittim. Ankara'da okurken cemaat evinde kalıyordum. 17/25 Aralık darbe girişimi başarısız olunca örgüt yöneticilerinden gelen talimatlar doğrultusunda ByLock programı kullanmaya başladık. Örgüt üyelerinin bu program üzerinden haberleşmeleri istendi. Ben de bana getirilen bu programı telefonuma yükledim, örgüt mensupları ile program üzerinden haberleştik" dedi.
"YARIN SALDIRI OLACAK, SAKIN SOKAĞA ÇIKMAYIN, DEDİLER"
Şok bir itirafta da bulunan kadın, 10 Ekim 2015'te DEAŞ tarafından gerçekleştirilen 2'si çocuk 102 kişinin öldüğü, 391 kişinin yaralandığı Ankara Gar saldırısından bir gün önce haberlerinin olduğunu söyledi. Cep telefonunda yüklü olan ByLock programına örgüt yöneticilerinden gelen mesajla uyarıldıklarını anlatan kadın, "Ankara Garı önünde düzenlenen terör saldırısından bir gün önce ByLock programı üzerinden 'Yarın terör saldırısı olacak. Sakın sokağa çıkmayın. Yakınlarınıza, akrabalarınızı ve arkadaşlarınızı da uyarın' şeklinde bilgi geldi. Ben de Ankara'da tanıdığım insanlara, yakınlarıma ve arkadaşlarıma haber verdim. Ben de o gün hiç dışarı çıkmadım. Ertesi gün Ankara Garı önünde terör saldırısı olduğunu televizyondan öğrendim. Onlarca insanın hayatını kaybettiğini görünce çok üzüldüm" dedi. FETÖ üyesi kadının telefonuna el konulurken, söz konusu ByLock mesajlarının tespit edilebilmesi için İzmir Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Türkiye tarihinin en kanlı eylemi olarak kayıtlara geçen olayda 3 saniye arayla iki kez patlama yaşanmıştı. Şu ana kadar olayla ilgili yapılan tüm soruşturmalarda DEAŞ örgütü üzerinde duruldu ve bunun üzerinden iddianameler hazırlandı. FETÖ'nün Ankara Garı saldırısıyla ilişkisinin savcılık tarafından kanıtlanması halinde saldırıyla ilgili davaların yönü değişecek.
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devletin uçan kuştan haberi olur. bilinmiyorsa böyle hainlerden kaynaklanmış demektir.
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