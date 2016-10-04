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Futbol deliliği

Futbol deliliği
Eskişehirspor ile arasında oynanan TFF 1.Lig maçı, Eskişehir'in cezası nedeniyle önceki gün seyircisiz oynandı. Takımını desteksiz bırakmak istemeyen Eskişehirliler ise ilginç bir yönteme imza attı! Taraftarlar, stadın ambulans ve itfaiye kapılarının altındaki deliklerden maçı izlemek için yoğun çaba harcadı. Ortaya çıkan görüntü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Maçı izlemeye giden bir vatandaşın çektiği görüntü Twitter'da 'İşte takım sevgisi' ifadesiyle paylaşıldı.
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