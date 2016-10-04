Futbol deliliği

Eskişehirspor ile Boluspor arasında oynanan TFF 1.Lig maçı, Eskişehir'in cezası nedeniyle önceki gün seyircisiz oynandı. Takımınıdesteksiz bırakmakistemeyen Eskişehirlilerise ilginç bir yöntemeimza attı! Taraftarlar, stadın ambulans ve itfaiye kapılarının altındaki deliklerden maçı izlemek için yoğun çaba harcadı. Ortaya çıkangörüntü ise sosyal medyadabüyük yankı uyandırdı. Maçı izlemeye giden bir vatandaşın çektiği görüntü Twitter'da 'İşte takım sevgisi' ifadesiyle paylaşıldı.
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