Film gibi kavuşma

Çanakkale Bayramiç'de yaşayan 77 yaşındaki MukaddesKaya'nın hayatı Yeşilçam filmlerini aratmadı. 1939 yılında Çavuşköy'de dünyaya gelen Kaya, 7 yaşına geldiğinde annesini kaybetti. Daha sonra babası Mustafa Kaya tarafından Altınoluk köyünde yaşayan bir aileye evlatlık olarak verildi. Babası ise köyden başka bir kadınla evlendi. Kaya'yı evlatlık alan aile ise 1950 yılında vefat etti. Yine ortada kalan Kaya bu kez de halasıyla birlikte İstanbul'a yerleşti. Aradan geçen 70 yılın ardından Mukaddes Kaya, muhtardan alması gereken bir belge için doğduğu köye gitti. Burada muhtarla konuşan Kaya, köyde 2 kardeşinin yaşadığını duyunca şoke oldu. Bugüne kadar varlıklarından haberdar olmadığı kardeşlerini görmek isteyen Kaya, hemen eski evine gitti. Burada kardeşleri İsmail ve Hakkı Kaya ile görüşüp hasret giderdi. Kaya, "Muhtar'Kardeşin var' diyince inanamadım! Sonra kardeşlerimi yanıma çağırdılar. İsmail bey geldi. O an kardeşim olduğunu hissettim. Birlikte doğduğum eve gittik, Hakkı beyefendi de bana 'Abla' diye sarıldı. Şaşkınlık içerisindeyim. Çok mutluyum" diye konuştu.
İsmail Kaya "Ablamın adını duyuyorduk, ama nerededir bilmiyorduk. Biz ablamı garibanlıktan arayamadık. Yoksa arardık. Görünce çok etkilendik" diyerek duygularını dile getirdi.
Yıllar önce evlatlık verilen Mukaddes Kaya'nın elinde yalnızca babasıyla çekilmiş bir fotoğraf vardı.
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