Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan meslekten ihraç edilip tutuklanan bir hakim M.K'nin "örgütte çözülmeyi ve gelecek itirafları önlemek" için yazdığı ve cezaevinde başka koğuşta kalan örgüt mensuplarına ulaştırmaya çalıştığı notlar, Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun dikenli tellerine takıldı.

15 Temmuz darbe girişimi karşısında halkın tereddütsüz sokaklara dökülerek demokrasiye sahip çıkmasıyla adeta duvara çarpan FETÖ, cezaevindeki, içinde bulunduğu durumu sorgulayamayacağını ve kendisine kayıt şartsız itaate devam edeceğini düşündüğü örgüt mensuplarının konuşmasını engelleyebilmek için her yolu deniyor.

Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan jandarma ekipleri, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlarda tutuklanan örgüt üyelerinin kaldığı koğuşlar ve açıldıkları avlularda yaptıkları aramada, bir avludan diğer avluya ulaştırılmak istenen fakat üst kısımdaki dikenli tellere takılan kağıt parçalarını fark etti.

Üzerinde mesajlar bulunan kağıt parçalarını alan jandarma görevlileri, söz konusu iki notu cezaevi yönetimine iletti.

"ZENGİN OLACAKSINIZ"

Notların, FETÖ'de darbe girişimi ve sonrasındaki operasyonlarla başlayan çözülmeyi önlemek, gelecek itirafların önüne geçmek için motivasyon amaçlı yazıldığı, talimatlar içerdiği belirlendi.

"En kısa zamanda kurtulacağız buradan. Ümidinizi asla kaybetmeyin." yazılı ilk notta, "Bir sıkıntınız olursa iletin. ByLock terörden ceza için yeterli delil değil. Hele telefon, tablet filan imaj alınmadıysa delil dahi sayılmaz." ifadeleri yer alıyor.

Notta, FETÖ mensuplarına "Sizlere soru sorulmadan savunma yapmayın. Onlar sizin suçlu olduğunuzu ispatlasın. Siz suçsuz olduğunuzu anlatmaya çalışmayın. Her tür karara itiraz dilekçesi yazın." şeklinde uyarı ve talimatlar bulunuyor.

Notta, "İleride çok büyük tazminatlar alacak ve zengin olacaksınız. Sadece sabır." ifadelerine yer veriliyor.

"MOTORLARA BİNECEĞİZ"

M.K'nin "Sevgili Reis" hitabıyla başlayan ve kime yazdığı henüz belli olmayan ikinci notunda ise şu ifadeler yazılı:

"OHAL'den sonra tahliye veya beraat. Sen bunları hiç düşünme. Para sayma makinesi hazırla. Alacağımız tazminatları saymak için lazım olacak. İdareden, AYM (Anayasa Mahkemesi) bireysel başvuru formu isteyin. Tutuklama için itiraz edin. En son AİHM'e (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) gideceğiz. Kendine iyi bak. Moralinizi yüksek tutun. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Motorlara bineceğiz."



