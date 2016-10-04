15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan operasyonlarda HSYK tarafından meslekten ihraç edilen hakim O.D'nin savcılık ve mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.
"GÜLEN RÜYAMDA PEYGAMBERE KOMŞU OLACAKSIN DEDİ"
FETÖ'cü hakim ifadesinde terör örgütü lideri Gülen'i rüyasında gördüğünü ve kendisine "Peygamber efendimize komşu olacaksın" dediğini anlatması şaşkınlık yarattı.
BYLOCK MESAJLARI MESLEKTEN İHRAÇTA ETKİLİ OLDU
Diğer yandan, HSYK müfettişlerinin FETÖ soruşturmalarında tutuklanan çok sayıda hakim ve savcı hakkında ciddi "delil" elde ettiği de öğrenildi. Kritik davalara bakan hakimler ile önemli operasyonları yöneten savcıların, 17/25 Aralık'tan sonra HSYK müfettişlerinin talebi doğrultusunda "adli" dinlemeye alındıkları tespit edildi.
Telefon dinleme kayıtları ile MİT'in eriştiği ByLock mesaj içerikleri gerek tutuklamada gerekse meslekten ihraçta etkili oldu. Birçok yargı mensubunun FETÖ üyeliği ve örgüt adına faaliyet gösterdiğine ilişkin HSYK'nın elinde suç verileri bulunduğu kaydedildi.
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ulan sapık. senin gibi cıa uşağının uşağı bir gafil olsa olsa iblisin komşusu olur.
Eğer hakim olupta bu akla sahip isen ya yalan söylüyorsun yada beynin hala gelişmemiş. Bırak bu işleri.. İşine geldiği için salağa yatma. Çocuk bile güler bu hikayeye
ya sen hakim olmusun ama demekki kafan calismiyor inandigina göre boyle bir akil yoksunliguna sahip oldugunu nasilda belli ediyorsun yoksa Diplamani okumadigin halde cebinemi koydular sizlerde hic utanma yokmu koca koca adamlarsiniz !Ama belkide gercegi söylemek istemiyorlar onun icin kendilerini salak gibi gösteriyorlar?
çok büyük yalanlar dönüyor
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