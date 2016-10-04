FETÖ operasyonlarının başlaması üzerine İngiltere'ye firar eden terörist Önder Aytaç, Twitter hesabından şunları yazdı:
"Silivri'yi anlatayım. Yatsı namazını kılmak için kamet getiriyor arkadaş, cemaatle namaza durulacak, birine geç kıldır diyorlar. O da tam imamete geçerken Silivri'nin duvarları açılıyor. Bütün koğuşlarla namaza duruyorlar. İmamete 2 metre boyunda hiç tanımadıkları gül yüzlü birisi geçiyor. Fakat namaz bildiğimiz namaz değil, farklı bir namaz kıldırıyor. Selam verince hakkınızı helal edin ama ben önce geldiğim için bizim namaz sizinkinden biraz farklı olduğu için ben böyle kıldırdım namazı diyor.
BEN YUSUF (AS) HERGÜN BURADAYIM!
O kişiye siz kimsiniz deyince, ben Yusuf (as) ben her gün buradayım ama Efendimiz as bugün arkadaşlara görünseniz dedi. Bu sebeple sizinle oldum diyor. Bu olayı koğuştakilerin tamamı görüyor. Duvarların açıldığını herkes görüyor ve hepsi de şoka giriyor. Uzuuun bir sessizlik sonrası ağlamalar oluyor ve başka bir şey de konuşulmuyor zaten."
kalan karakter 1000
Önder Aytaç.. bu adamın tipine dikkatli bakın. ermeni papazlara benziyor. ulan sapık senin namazla ne işin var ki namazı ağzına alıyorsun. bu sapkının bahsettiği olsa olsa şeytan olabilir. büyük şeytan cıa nın uşağı fetonun sapkınlarını ziyaret etse iblis yani şeytan ziyaret eder.
Saçmalığın daniskasının dibi, söylenecek söz yok, vah zavallı beyinler..... Şimdi soruyoruz ?...Bunu anlatan uçuk, kaçık ve beyinsiz adamın kendisi niçin İngiltere'ye kaçmış da Silivriye gidip arkadaşlarının arkasında her gün namaz kılmıyor.... Kendilerince bu manevi hazzın son doruk noktasına ulaşmıyor... Hem de her gün.... Bu beyinsize teklifimiz silivriye bir an önce gelip arkadaşlarını yalnız bırakmamamak.... Uyan Ey TÜRKİYEM......
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.