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şimdi de Hz. Yusuf'u yalanlarına alet etti

'nün firari tetikçisi , Hz. Yusuf'un Silivri Cezaevi'ne gidip tutuklu bulunan FETÖ mensuplarına namaz kıldırdığını iddia etti. Hızını alamayan Önder Aytaç, bu sırada duvarların da ortadan kalktığını ve tüm tutukluların bir araya gelerek namaz kıldığını yazdı.

FETÖ şimdi de Hz. Yusufu yalanlarına alet etti

operasyonlarının başlaması üzerine İngiltere'ye firar eden terörist , Twitter hesabından şunları yazdı:

"Silivri'yi anlatayım. Yatsı namazını kılmak için kamet getiriyor arkadaş, cemaatle namaza durulacak, birine geç kıldır diyorlar. O da tam imamete geçerken Silivri'nin duvarları açılıyor. Bütün koğuşlarla namaza duruyorlar. İmamete 2 metre boyunda hiç tanımadıkları gül yüzlü birisi geçiyor. Fakat namaz bildiğimiz namaz değil, farklı bir namaz kıldırıyor. Selam verince hakkınızı helal edin ama ben önce geldiğim için bizim namaz sizinkinden biraz farklı olduğu için ben böyle kıldırdım namazı diyor.

BEN YUSUF (AS) HERGÜN BURADAYIM!
O kişiye siz kimsiniz deyince, ben Yusuf (as) ben her gün buradayım ama Efendimiz as bugün arkadaşlara görünseniz dedi. Bu sebeple sizinle oldum diyor. Bu olayı koğuştakilerin tamamı görüyor. Duvarların açıldığını herkes görüyor ve hepsi de şoka giriyor. Uzuuun bir sessizlik sonrası ağlamalar oluyor ve başka bir şey de konuşulmuyor zaten."
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  • 04 Ekim 2016, Salı 11:51
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ramazan ramazan

Önder Aytaç.. bu adamın tipine dikkatli bakın. ermeni papazlara benziyor. ulan sapık senin namazla ne işin var ki namazı ağzına alıyorsun. bu sapkının bahsettiği olsa olsa şeytan olabilir. büyük şeytan cıa nın uşağı fetonun sapkınlarını ziyaret etse iblis yani şeytan ziyaret eder.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.10.2016 13:46
EK&#199; EKÇ

Saçmalığın daniskasının dibi, söylenecek söz yok, vah zavallı beyinler..... Şimdi soruyoruz ?...Bunu anlatan uçuk, kaçık ve beyinsiz adamın kendisi niçin İngiltere'ye kaçmış da Silivriye gidip arkadaşlarının arkasında her gün namaz kılmıyor.... Kendilerince bu manevi hazzın son doruk noktasına ulaşmıyor... Hem de her gün.... Bu beyinsize teklifimiz silivriye bir an önce gelip arkadaşlarını yalnız bırakmamamak.... Uyan Ey TÜRKİYEM......

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.10.2016 12:40
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