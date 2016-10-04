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'te dev temizliği

'nün ayağında yapılan temizlik sürüyor. Yapılan incelemeler sonucu örgütle bağlantısından şüphelenilen yaklaşık 12 bin 801 polis açığa alındı.

Emniyette dev FETÖ temizliği

Genel Müdürlüğü bünyesinde 2 bin 523'ü amir olmak üzere 12 bin 801 personelin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname"nin ikinci maddesinde belirtilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen 12 bin 801 personelin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, görevden uzaklaştırılanlardan 2 bin 523'ünün amir sınıfından olduğu kaydedildi.
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  • 04 Ekim 2016, Salı 02:47
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