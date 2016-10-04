Emniyetli şifa

Adana'da yaşayan Yağız Yıldız, 3 yaşında lösemiye yakalandı. Minik Yağız'ı hastalıksürecinde ailesi vehayranlık duyduğu polislerbir an olsun yalnız bırakmadı. Hatta çok sevdiği bir polisiye dizinin oyuncuları da Yağız'ı ziyaret edip moral verdi. İlik bulunamayan ancak tedavilere cevap veren Yağız, 2 yılın sonunda lösemiyi yenerek yaşam mücadelesini kazandı. Ardından ilkokul 1'nci sınıfa başladı. Dün 6. yaşına girenYağız'ı, hastalığında destekveren polisler de yalnızbırakmadı. Yağız Yıldız, polisleri çok sevdiğini bu nedenle doğum gününe çağırdığını, onların kendisini hastalık döneminde hiç yalnız bırakmadığını söyledi.
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