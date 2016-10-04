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Emniyetli şifa

Emniyetli şifa
Adana'da yaşayan , 3 yaşında lösemiye yakalandı. Minik Yağız'ı hastalık sürecinde ailesi ve hayranlık duyduğu polisler bir an olsun yalnız bırakmadı. Hatta çok sevdiği bir polisiye dizinin oyuncuları da Yağız'ı ziyaret edip moral verdi. İlik bulunamayan ancak tedavilere cevap veren Yağız, 2 yılın sonunda lösemiyi yenerek yaşam mücadelesini kazandı. Ardından ilkokul 1'nci sınıfa başladı. Dün 6. yaşına giren Yağız'ı, hastalığında destek veren polisler de yalnız bırakmadı. Yağız Yıldız, polisleri çok sevdiğini bu nedenle doğum gününe çağırdığını, onların kendisini hastalık döneminde hiç yalnız bırakmadığını söyledi.
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