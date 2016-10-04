MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, Kasım ayında ikinci bir darbe teşebbüsü yapılacağı söylentilerini eleştirerek "FETÖ vazgeçmemiş uyuyan hücreleri bir kez daha silaha sarılacakmış. Bu iddia sahiplerinin kriz ve kaos rüzgarı estirmesi, karamsarlık ve korku aşılaması kesinlikle art niyetlidir. Ne demek ikinci bir kalkışma olacak? Ederi bir dolar olan geri gelecekse, gömülmeye de hazır olmalıdır. Hainler ayaklanırken biz de oturacak, ağaç kovuğuna mı saklanacağız? Kim Türkiye'nin aleyhine bir darbe hazırlığı yapıyo4rsa, bedelini ödemeyi de peşin peşin kabullenmelidir. Rüzgar eken fırtına biçmeye razı olmalıdır. 15 Temmuz'da Türk milletinin direniş ve destanından hala bir şey çıkaramayan varsa ya aklını kaçırmış yada teneşir özlemi hortlamış demektir. Türkiye'yi tehdit etmeye, intikam almaya hiçbir faninin nefesi yetmeyecektir. Televizyonlarda yapılan ucube yorumlara, korku salan değerlendirmelere son verilmelidir. Hainler tekrar gelecekmiş, darbeciler yine hazırlanıyormuş, eğer böyle olursa bizde onları bekliyor olacağız. Geldikleri gibi gidemeyeceklerini de şimdiden duyuruyoruz" diye konuştu.