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'Ederi bir dolar olan geri gelecekse, gömülmeye de hazır olmalıdır'

Genel Başkanı , ikinci kalkışma iddialarına sert çıkarak "Ederi bir dolar olan geri gelecekse, gömülmeye de hazır olmalıdır. Hainler tekrar gelecekmiş, darbeciler yine hazırlanıyormuş, eğer böyle olursa bizde onları bekliyor olacağız. Geldikleri gibi gidemeyeceklerini de şimdiden duyuruyoruz" dedi.

Ederi bir dolar olan geri gelecekse, gömülmeye de hazır olmalıdır

Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, Kasım ayında ikinci bir darbe teşebbüsü yapılacağı söylentilerini eleştirerek "FETÖ vazgeçmemiş uyuyan hücreleri bir kez daha silaha sarılacakmış. Bu iddia sahiplerinin kriz ve kaos rüzgarı estirmesi, karamsarlık ve korku aşılaması kesinlikle art niyetlidir. Ne demek ikinci bir kalkışma olacak? Ederi bir dolar olan geri gelecekse, gömülmeye de hazır olmalıdır. Hainler ayaklanırken biz de oturacak, ağaç kovuğuna mı saklanacağız? Kim Türkiye'nin aleyhine bir darbe hazırlığı yapıyo4rsa, bedelini ödemeyi de peşin peşin kabullenmelidir. Rüzgar eken fırtına biçmeye razı olmalıdır. 15 Temmuz'da Türk milletinin direniş ve destanından hala bir şey çıkaramayan varsa ya aklını kaçırmış yada teneşir özlemi hortlamış demektir. Türkiye'yi tehdit etmeye, intikam almaya hiçbir faninin nefesi yetmeyecektir. Televizyonlarda yapılan ucube yorumlara, korku salan değerlendirmelere son verilmelidir. Hainler tekrar gelecekmiş, darbeciler yine hazırlanıyormuş, eğer böyle olursa bizde onları bekliyor olacağız. Geldikleri gibi gidemeyeceklerini de şimdiden duyuruyoruz" diye konuştu.
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  • 04 Ekim 2016, Salı 11:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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konuk konuk

sayın başbakan yurta ve çevremizle barışı sağlayıp herkezle dost olmak sloganıyla başladı yurta barış dünyada barış projesi tutmadı hükumette kalkışma tekrar oluru politik açıdan gündemde tutuyor diye düşünüyorum devlet adamı kimliğiniz parlak ve daim pırıldasın sayın bağçalı açıklamalarınız ferahlık veriyor her halükarda

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 04.10.2016 12:43
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