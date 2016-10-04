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Doktor uçamadı

Doktor uçamadı
Terör örgütü üyesi hainler, kendi aralarında haberleşmek için ByLock adlı bir sistem geliştirdi. Bu sistemi kullanan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Aydın'da görev yapan doktor çift S.E. ile G.E. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Söz konusu sanıklar Kıbrıs'a firar etmek için gittikleri Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı.
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