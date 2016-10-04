Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesinin Abalı Jandarma Karakolu Kıllıhanetepe mevkisi üs bölgesi yapım çalışmalarında kullanılan araçları korumakla görevli askeri personele teröristlerce saldırı yapıldığı belirtildi.
Saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.