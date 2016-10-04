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'da hain saldırı! 1 asker şehit

'ın Lice ilçesinde 'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Diyarbakırda hain saldırı! 1 asker şehit

'ın Lice ilçesinde 'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesinin Abalı Jandarma Karakolu Kıllıhanetepe mevkisi üs bölgesi yapım çalışmalarında kullanılan araçları korumakla görevli askeri personele teröristlerce saldırı yapıldığı belirtildi.

Saldırıda 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı kaydedildi.
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  • 04 Ekim 2016, Salı 18:31
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