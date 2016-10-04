Deniz mucizesi

Üniversiteli Deniz, 6. kattan yere çakıldı. Tam 52 gün komada kaldı. 25 gün diyalize bağlandı. Doktorların “Yaşamaz dediği” genç kız, 14 ameliyat geçirip yürümeye başladı. Okulunu bitirip diplomasını aldı
İstanbul'da üniversite öğrencisi BerkeDeniz Karaaslan (24), 4 yıl önce ailesiylebirlikte yaşadığı 6'ncı kattaki evlerininbalkonundan düştü. Duran kalbi kaldırıldığıhastanede çalıştırılan ve yoğun bakıma alınangenç kız, 52 gün sonra gözlerini açabildi.Bacakları, kalçası ve omurgasındaki kırıklarnedeniyle doktorlar "Her an kaybedebiliriz.Yaşasa bile yürüyemez, yatağa bağımlı olur"dedi. Böbreklerinin de iflas etmesi nedeniyle 25gün diyalize bağlanan genç kız, 1 yıl boyuncayatağa bağımlı yaşadı. Psikolojik destek almayabaşlayan genç kız, herkesin kendisinden ümidikestiği anda yeniden hayata tutundu. Tam 14kez ağır ameliyat geçiren genç kız, kazadan2 yıl sonra yürümeye başladı.
OKULUNU BİTİRDİ
Yarım kalan, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü de tamamlayarak geçen Haziran'da diplomasını alan genç kız, "Ailemin de büyükdesteğiyle inancımı hiç kaybetmedim.Yürümek bile hayalken şimdi diplomamıalmanın sevincini yaşıyorum" dedi. Genç kızın tedavisini ve ameliyatlarını yapan Konya'da özel bir hastanede çalışan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi ise "İlk geldiğinde yürümesi mümkündeğildi. İki ayağında ciddi şekil bozuklukları vardı ve içe doğru dönüktü. Kalçasındaki kırığı belindeki yaralara müdahale ettikten sonra tedavi edebildik. Tekrarlayan ameliyatlarla açılıp kapanmayan dizini ve ayak bileğini düzelttik. Sonunda ayakta durmaya başladı" dedi.
KOMADAYDI Berke Deniz Karaaslan, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisiyken talihsiz bir kaza yaşadı. Tam 52 gün komada kaldıktan sonra gözlerini açtı. Yoğun tedavi sonucu ayağa kalktı.
YÜRÜDÜ
Komadan çıktıktan sonra 25 gün diyalize bağlanan Karaaslan, peş peşe tam 14 ameliyat geçirdi. Felci yendi. Yürüdü ve okulunu bitirdi.
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