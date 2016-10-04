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Deniz mucizesi

Üniversiteli Deniz, 6. kattan yere çakıldı. Tam 52 gün komada kaldı. 25 gün diyalize bağlandı. Doktorların “Yaşamaz dediği” genç kız, 14 ameliyat geçirip yürümeye başladı. Okulunu bitirip diplomasını aldı

Deniz mucizesi
İstanbul'da üniversite öğrencisi Berke Deniz Karaaslan (24), 4 yıl önce ailesiyle birlikte yaşadığı 6'ncı kattaki evlerinin balkonundan düştü. Duran kalbi kaldırıldığı hastanede çalıştırılan ve yoğun bakıma alınan genç kız, 52 gün sonra gözlerini açabildi. Bacakları, kalçası ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle doktorlar "Her an kaybedebiliriz. Yaşasa bile yürüyemez, yatağa bağımlı olur" dedi. Böbreklerinin de iflas etmesi nedeniyle 25 gün diyalize bağlanan genç kız, 1 yıl boyunca yatağa bağımlı yaşadı. Psikolojik destek almaya başlayan genç kız, herkesin kendisinden ümidi kestiği anda yeniden hayata tutundu. Tam 14 kez ağır ameliyat geçiren genç kız, kazadan 2 yıl sonra yürümeye başladı.

OKULUNU BİTİRDİ
Yarım kalan, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü de tamamlayarak geçen Haziran'da diplomasını alan genç kız, "Ailemin de büyük desteğiyle inancımı hiç kaybetmedim. Yürümek bile hayalken şimdi diplomamı almanın sevincini yaşıyorum" dedi. Genç kızın tedavisini ve ameliyatlarını yapan Konya'da özel bir hastanede çalışan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi ise "İlk geldiğinde yürümesi mümkün değildi. İki ayağında ciddi şekil bozuklukları vardı ve içe doğru dönüktü. Kalçasındaki kırığı belindeki yaralara müdahale ettikten sonra tedavi edebildik. Tekrarlayan ameliyatlarla açılıp kapanmayan dizini ve ayak bileğini düzelttik. Sonunda ayakta durmaya başladı" dedi.



KOMADAYDI
, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisiyken talihsiz bir kaza yaşadı. Tam 52 gün komada kaldıktan sonra gözlerini açtı. Yoğun tedavi sonucu ayağa kalktı.



YÜRÜDÜ
Komadan çıktıktan sonra 25 gün diyalize bağlanan Karaaslan, peş peşe tam 14 ameliyat geçirdi. Felci yendi. Yürüdü ve okulunu bitirdi.


HALİT TURAN
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