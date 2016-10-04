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ler Şehit Halisdemir'e tazminat sı açtı

Vatan haini, General ’nin ailesi 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit ’e tazminat sı açtı.

Darbeciler Şehit Halisdemire tazminat davası açtı

15 Temmuz darbe girişimini canıyla engelleyen Şehit 'e tazminat sı açıldı. Şehidin acılı babası Hasan Hüseyin Halisdemir, "Bu davayı Tüm Türkiye duysun" dedi.

BİZ DE DAVA AÇIP TSK'YA VERECEĞİZ
Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in Babası Hasan Hüseyin Halisdemir, General 'nin ailesinin kendilerine 90 bin TL'lik tazminat davası açtığını söyledi.

Baba Halisdemir, "90 bin lira Ömer Halisdemir'in öldürdüğü kişinin ailesi dava açmış. Ben evde televizyonda izledim. Türk milleti bunu duysun. Ben barolar birliği başkanımla telefonla görüştüm biz de dava açıyoruz. Alınan tazminatı da Türk Silahlı kuvvetlerine hibe ediyoruz'' dedi.

30 AVUKATLA ÜSTLENECEĞİZ
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile telefonla görüştüğünü belirterek, ''Hasan Hüseyin amca ile telefonda görüştük. Ömer Halisdemir'e dava açıldığını söyledi. Biz de barolar birliği bünyesinde oluşturulan 'Memedim' Projesi kapsamında 30'un üzerinde avukatla davayı üstleneceğiz. Çünkü Ömer Halisdemir hukuka uygun bir emri yerine getirdi. Ömer'i vuranlar adam öldürme suçu işlediler. Henüz davayla ilgili tebligat gelmedi. Davayı açanlara biz de tazminat davası açacağız davadan kazandığımız tazminatı ise Hasan Hüseyin Amca'nın isteği üzerine şehit ailelerine vereceğiz'' dedi.
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  • 04 Ekim 2016, Salı 18:13
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