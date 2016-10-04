Darbeci Öztürk'ün fotoğrafları çöpten çıktı

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi Çiçek Caddesi ile Susam Caddesi kesişiminde su borusu patladığı ihbarını alan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, olay yerine geldi.

Ekipler, çalışmanın yürütüldüğü noktanın yakınındaki çöpte, fotoğraf baskılarından kesilmiş halde Öztürk'e ait askeri üniformalı fotoğraflar ile yaka tanıtma kartı buldu.

ASKİ çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çöpten çıkan fotoğraflar ile kartı incelemek üzere emniyete götürdü.

Bu arada Öztürk'ün eşinin, yaklaşık 2 ay önce yeni olayın yaşandığı bölgeye taşındığı öğrenildi.