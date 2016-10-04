Dağlıca’da 2 şehit

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca bölgesinde arazitarama operasyonunu sürdüren askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 2 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Saldırı sonrası geniş çaplı operasyon başlatıldı. Şehit erOrhan İrkarlı'nın Şanlıurfa'nınSiverek İlçesi nüfusuna kayıtlıolduğu ve terhisine iki günkaldığı öğrenildi. Şehit UzmanÇavuş Orçun Kubat'ın (25)Adana'daki baba ocağına daateş düştü.
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