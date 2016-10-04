  1. O hain yakalandı
  2. Kaşınıyorlar

’da 2

Dağlıca’da 2 şehit
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi bölgesinde arazitarama operasyonunu sürdüren leri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda 2 asker olurken, 1 asker ise yaralandı. Saldırı sonrası geniş çaplı operasyon başlatıldı. Şehit er Orhan İrkarlı'nın Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve terhisine iki gün kaldığı öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Orçun Kubat'ın (25) Adana'daki baba ocağına da ateş düştü.
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