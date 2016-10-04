CHP’den ‘Kulis’ tehdidi geldi

CHP, Meclis'te yeni bir tehdide başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te muhalefet kulisinde yapılan değişiklikleri ve Atatürk'ün halıya dokunmuş resminin kaldırılmasını değerlendirdi. Özel "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halıya dokunmuş resmini askeri çağrıştırıyor diye eleştiriyorlar ve kaldırıyorlar. Yeni asıldığı yeri doğru bulmuyoruz. O kulis bizim kulisimiz, o kuliste fiili bir durum yaratırız, ona müdahale etmeye çalışanın da alnını karışlarız" dedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda, sert açıklamalar yapacağı belirtildi.
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tehditle bir yere varılmaz. kışkırtıcı olmamalıyız. CHP aşırı IRKÇILIĞA kaçmaya başladı. hoş değil ATATÜRK bize bu ülkeyi emanet etti kimsenin şüphesi yok ama FATİH bu ülkenin tapusunu bıraktı peki bir gün olsun bu kişiye sağolun diyeniniz oldumu? ATATÜRKÜ tartışmaya açarsanız ATATÜRKE kötülük edersiniz.
Ulan siz mi Atatürk'ü düşünüyorsunuz ha haa haayt siz chp liler Atatürk'ün emanet ettiği Vatanına Bayrağına ihanet edensiniz hdp + chp teröristlerle kol kola girsonra çık Türkiye Gazisi Mustafa Kemal'in arkasına sığın yemezler kemal geç oni.
öfffff yeter ya, düşün şu atatürk ün yakasından. nedir bu atatürk ün chp den çektiği,
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