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’den ‘Kulis’ tehdidi geldi

CHP’den ‘Kulis’ tehdidi geldi
CHP, Meclis'te yeni bir tehdide başvurdu. Grup Başkanvekili , Meclis'te muhalefet kulisinde yapılan değişiklikleri ve Atatürk'ün halıya dokunmuş resminin kaldırılmasını değerlendirdi. Özel "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halıya dokunmuş resmini askeri çağrıştırıyor diye eleştiriyorlar ve kaldırıyorlar. Yeni asıldığı yeri doğru bulmuyoruz. O kulis bizim kulisimiz, o kuliste fiili bir durum yaratırız, ona müdahale etmeye çalışanın da alnını karışlarız" dedi. Genel Başkan 'nun da bu konuda, sert açıklamalar yapacağı belirtildi.
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YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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halk halk

tehditle bir yere varılmaz. kışkırtıcı olmamalıyız. CHP aşırı IRKÇILIĞA kaçmaya başladı. hoş değil ATATÜRK bize bu ülkeyi emanet etti kimsenin şüphesi yok ama FATİH bu ülkenin tapusunu bıraktı peki bir gün olsun bu kişiye sağolun diyeniniz oldumu? ATATÜRKÜ tartışmaya açarsanız ATATÜRKE kötülük edersiniz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.10.2016 08:32
FatihSultan23 FatihSultan23

Ulan siz mi Atatürk'ü düşünüyorsunuz ha haa haayt siz chp liler Atatürk'ün emanet ettiği Vatanına Bayrağına ihanet edensiniz hdp + chp teröristlerle kol kola girsonra çık Türkiye Gazisi Mustafa Kemal'in arkasına sığın yemezler kemal geç oni.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.10.2016 08:23
birsen birsen

öfffff yeter ya, düşün şu atatürk ün yakasından. nedir bu atatürk ün chp den çektiği,

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 04.10.2016 05:14
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