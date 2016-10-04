  1. Gerçek adalet!
  2. Hayatı çalındı

yolunda facia: 3 ölü

Cenaze yolunda facia: 3 ölü
İstanbul'dan bir yakınlarının sine katılmak için yola çıkan aile, otoyolunda geçirdi. 7 aylık hamile kadın ile birlikte 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza dün yaşandı. Hasan D.'nin kullandığı TIR, önünde giden Ramazan Yangın idaresindeki otomobile çarptı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Ramazan Yangın, eşi Aliye Yangın ve 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Nilgün Avcı hayatını kaybetti.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar