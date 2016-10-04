ByLock kullanan 6 akademisyen tutuklandı

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) görevli 8 akademisyenden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında araştırma görevlisi ve öğretim görevlilerinin yer aldığı 8 akademisyen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Diğer şüpheli 2 kadın akademisyen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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