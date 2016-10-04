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kullanan 6 tutuklandı

kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan KTÜ'de görevli 8 den 6'sı tutuklandı

ByLock kullanan 6 akademisyen tutuklandı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, "" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) görevli 8 den 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında araştırma görevlisi ve öğretim görevlilerinin yer aldığı 8 akademisyen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Diğer şüpheli 2 kadın akademisyen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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  • 04 Ekim 2016, Salı 18:56
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