  1. Adana polisi kanlı saldırıyı önledi!
  2. TSK'dan terör örgütü DAEŞ'e ağır darbe

lerde kritik lar

Türkiye'nin bazı lerine yapılan lar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büyükelçiliklerde kritik atamalar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi olarak atandı.

Öte yandan, daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak da görev yapan Büyükelçi Ali Naci Koru, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Daimi Temsilcisi, Bakanlık Müşaviri Atılay Ersan Oman Büyükelçisi, Teftiş Kurulu üyesi Deniz Özmen Panama Büyükelçisi, Avrupa İşleri Genel Müdürü Hatice Aslıgül Üğdül Slovakya Büyükelçisi, Türkiye'nin Avusturya Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş Portekiz Büyükelçisi, BM Cenevre Daimi Temsilcisi Mehmet Ferden Çarıkçı Avusturya Büyükelçisi, Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Ahmet Yazal da Moğolistan Büyükelçisi olarak atandı.

Oman Büyükelçisi Uğur Doğan, Slovakya Büyükelçisi Lebibe Gülhan Ulutekin, Portekiz Büyükelçisi Ebru Barutçu Gökdenizler ve Sırbistan Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay ise merkezde görevlendirildi.
Etiketler: ,
  • 04 Ekim 2016, Salı 09:39
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar