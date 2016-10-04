Büyükelçiliklerde kritik atamalar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi olarak atandı.

Öte yandan, daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak da görev yapan Büyükelçi Ali Naci Koru, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Daimi Temsilcisi, Bakanlık Müşaviri Atılay Ersan Oman Büyükelçisi, Teftiş Kurulu üyesi Deniz Özmen Panama Büyükelçisi, Avrupa İşleri Genel Müdürü Hatice Aslıgül Üğdül Slovakya Büyükelçisi, Türkiye'nin Avusturya Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş Portekiz Büyükelçisi, BM Cenevre Daimi Temsilcisi Mehmet Ferden Çarıkçı Avusturya Büyükelçisi, Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Ahmet Yazal da Moğolistan Büyükelçisi olarak atandı.

Oman Büyükelçisi Uğur Doğan, Slovakya Büyükelçisi Lebibe Gülhan Ulutekin, Portekiz Büyükelçisi Ebru Barutçu Gökdenizler ve Sırbistan Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay ise merkezde görevlendirildi.