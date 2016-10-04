Burunlarından fitil fitil gelecek

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ temizliği için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'na çağrıda bulundu: Aranızda bölücülere ve FETÖ'cülere asla yer vermeyin, kendi içinizden de bu mikropları temizleyin. Bunların memlekete, millete bir faydası yok. Yarınımız bugünden daha güzel olacak, hiçbir endişeniz olmasın. Maalesef biralışkanlık var. O alışkanlık da Türkiye'yi sürekli kötü göstermeye çalışmak. Bunu da nasıl yapıyorlar biliyor musunuz, himmet diye abilerden, ablalardan, garip gurabadan topladıkları kuruş kuruş paraları o yabancılara, lobi şirketlerine, gazetelere siyasetçilere oluk oluk dağıtıyorlar. Ama burunlarından fitilfitil getireceğiz onların...
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