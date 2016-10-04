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Burunlarından fitil fitil gelecek

Burunlarından fitil fitil gelecek
Başbakan Binali Yıldırım, temizliği için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'na çağrıda bulundu: Aranızda bölücülere ve FETÖ'cülere asla yer vermeyin, kendi içinizden de bu mikropları temizleyin. Bunların memlekete, millete bir faydası yok. Yarınımız bugünden daha güzel olacak, hiçbir endişeniz olmasın. Maalesef bir alışkanlık var. O alışkanlık da Türkiye'yi sürekli kötü göstermeye çalışmak. Bunu da nasıl yapıyorlar biliyor musunuz, himmet diye abilerden, ablalardan, garip gurabadan topladıkları kuruş kuruş paraları o yabancılara, lobi şirketlerine, gazetelere siyasetçilere oluk oluk dağıtıyorlar. Ama burunlarından fitil fitil getireceğiz onların...
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