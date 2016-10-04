Başına çorap ördü

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasındaki iddialara göre; Şevkat Yerim Dar, Kahpe Bizans 2, Oldu Mu Şimdi gibi sinema filmlerinde ve dizilerde oynayan Anna Borodayenko, 9 ay önce sevgilisi organizatör Koray G. ile eğlenmek için bir gece kulübüne gitti. Çift, gecenin ilerleyen saatlerinde tartışmaya başladı. Borodayenko'nun cep telefonuna başka kişilerden sürekli mesaj gelmesi üzerine Koray G., kıskançlık krizine girdi.
TOKAT ATTI
Tartışma büyüyünce Koray G., Borodayenko'ya tokat attı. Bunun üzerine mekanı terk eden Borodayenko evine gitti. İki saat sonra mekandan ayrılan Koray G. soluğu Borodayenko'nun evinde aldı. Çift, evde de tartışmaya başladı. Sanık genç, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen Borodayenko'ya hakaret ve tehditte bulunarak dövmeye başladı. Ardından Borodayenko'ya hediye aldığı deri ceketi bıçakla parçaladı. Soluğu karakolda alan ünlü oyuncu, şikayetçi oldu. Savcılık, Koray G. hakkında 'yaralama ve mala zarar verme' suçlarından 8aydan 4 yıla kadar hapisistemiyle dava açtı.
VURMADIM!
İddiaları kabul etmeyen sanık genç, "Anna ile bir haftalık arkadaşlığım oldu. Kendisinin benden para kopartmaya çalıştığını ve başka erkeklerle degörüştüğünü görüncetartıştım. Ancak kendisine vurmadım. Tartıştığımız gün ona hediye olarak mont almıştım. Öfkelenince onu parçalayıp çöpe attım. Dolayısıyla mont onun değildir" diye konuştu. Anna Borodayenko, ayrılmak istediği için dövüldüğünü belirterek, "Bana tokat attı. Mankenlik ve oyunculuk yapmamı engelleyeceğini beni sınır dışı ettireceğini söyledi. Ayağındaki kirli çorapları çıkartarak yüzüme fırlattı. Hediye aldığı deri ceketimi de bıçakla parçaladı. Şikayetçiyim" dedi. Duruşma ertelendi.
Rus manken ve oyuncu Anna Borodayenko, "Bana herkesin içinde tokat attı. Sonra aldığı montu parçaladı. Bir de kirli çoraplarını yüzüme fırlattı" diyerek sevgilisinden şikayetçi oldu.
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