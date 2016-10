AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



İşte Başbakan Yıldırım'ın grup konuşmasından öne çıkan konu başlıkları:

FETÖ'NÜN FİTNE SÖYLEMLERİNE DİKKAT!

Türkiye 15 Temmuz'un ardından sorunlarını birlik ve beraberlik içinde çözmesi gerektiği bir kez daha görülmüştür. Biz önce millet diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu bir partinin mensuplarıyız. FETÖ PKK DEAŞ alayı bütün terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğü bu dönemde diğer siyasi partilerden de aynı tavrı bekliyoruz. Terör örgütlerine cesaret verecek söylemlerin kimseye faydası yok. Bu tür söylemler bu mücadeleyi baltalar. Kimsenin milletimize bu kötülüğü yapmaya hakkı yoktur. FETÖ'nün fitne söylemlerine karşı da çok dikkatli olmanızı rica ediyorum.

Hiç kimse FETÖ'nün oyununa gelmesin. FETÖ diğer partilerle birlikte AK Parti teşkilatları içinde de tereddütler ortaya çıkarmak için her türlü hileye ve yalana dolana başvuruyor. Siyasi gücü ve konumu olanların korunduğuna dair ifadeler yalandır. Bu ifadelerin peşinden gidenler FETÖ'nün kündesine geldiğini bilmelidir.

GENEL MERKEZ İNCELİYOR

AK Partiyle partimizle ilgili olan iddialar genel merkezimizde titizlikle inceleniyor. Önemli olan mücadelenin samimiyetidir. Her zaman dediğimiz gibi niyet hayır akıbet hayır. AK Partiye ayar vermeye çalışanlar kendi içinde de aynı temizliği yapmalıdır.

PKK ile mücadele konusunda da benzer sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Oradaki tavrımızda nettir. Suçlu olan her kim olursa olsun cezasını çekecektir. Bu ölçüyü muhafaza eder mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Türkiye terör belasından kurtulana kadar hedeflerinden sapmayacaktır. 15 Temmuzda boş vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz.

Burada bulunan hiçbir kardeşim yol arkadaşım böyle bir vebali almayacağına inanıyorum. Onun için FETÖ'nün işine gelecek söylemleri bir kenara bırakalım. Ülkemizdeki terör örgütlerinin hayat kaynağı Suriey ve Irak'tır.

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE İÇİN İSTEDİĞİMİZ DESTEĞİ GÖREMEDİK

Oradaki sorunlar çözülürse Türkiyede de terör konusunda büyük bir mesafe katedilecektir. Fırat Kalkanı Operasyonu bunun için çok önemli. Suriyede güvenli bölge oluşturulması için istediğimiz desteği malesef bugüne kadar istediğimiz desteği göremedik. Bunun için iş başa düştü. Bu nedenle ÖSO öncülüğünde Fırat Kalkanı Harekatını başlattık.

Gaziantep'de 56, yarıdan fazlası çocuk, vatandaşımızın ölmesine neden olan canlı bomba saldırısı bardağı taşıran son damla oldu. Cerablus terör unsurlarından temizlendi. Fırat Kalkanı başarılı bir şekilde devam ediyor. Buraları DEAŞ YPG gibi unsurlardan temizleyinceye kadar operasyonlar devam edecek. Malesef orada PYD ve YPG DEAŞ'tan kalan boşluğu dolduruyor. ABD ile vardığımız mutabakat gereği Münbiç'in terör unsurlarından temizlenmesi gerekiyor. Ancak ipe un seriyorlar. Bizim için PKK neyse YPG ve PYD'de aynıdır. Bunların hepsi terör örgütüdür.

Türkiye'nin beka sorunu haline gelen Suriye'deki gelişmelere seyirci kalmamız mevzu bahis değil. Suriye'de atılacak her adımın bir tarafı da Türkiye olacaktır. 911 km sınır hudutu 3 milyonu bulan mültecisi ile Suriyede çözüm için Türkiye'yi muhatap almamak hata olur.

IRAK VE MUSULDA HAREKETLİLİK VAR

Irak ve Musulda hareketlilik var. Müttefiklerimizin Musul operasyonu konusu malesef şeffaf değil. Musul konusunda da farklı güçlerin ilerlemesi söz konusu. Sunni Arap aşiretlerin yoğunlukta olduğu Musulda işin içine PYD ve YPG'yi eklemek yeni bir fitili ateşlemektir. Telaferde de durum farklı değil. Telafer Sunni ve Şii nüfusun birlikte yaşadığı bir bölge. Bu yapının bozulması tehlikelidir. Amaç burada yeni bir çatışma alanı oluşturmaktır. Suriye ve Irak'ta etnik alanların kaşınması çatışmaları derinleştirecektir.

Osmanlının bu topraklardan ayrılmasından beri kandan ve gözyaşından kurtulamayan bölgeyi istikrara kavuşturmak için Türkiye olarak desteklerimizi sürdüreceğiz. Irakta kardeş kanı akıtacak tehlikeli girişimlere asla müsamaha gösterilmemeli.

BİR YANDAN DA EKONOMİK SALDIRILAR VAR

Ülkemize yönelik saldırıların bir cephesini de ekonomik saldırılar oluşturuyor. Türkiyeyi krize sokma çabaları hiç eksik olmadı. AK Parti olarak sağladığımız güven ve istikrar ortamında bu hamleler başarılı olmadı. 2023 yılından beri ülkemize gelen küresel yatırım 165 milyar doları geçti.

Yetmedi geçen yıl Temmuz ayı itibariyle bölücü terör örgütünü devreye soktular. Bölge halkımızın ve güvenlik güçlerinin desteği ile bunu da başaramadılar. Ardından 15 Temmuz... Milletimizin kahramanlığı ve Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde bu ihanet girişiminin de üstesinden geldik. O gece verdiğimiz 241 şehidimiz ve gazilerimiz ülke ve millet olarak bizim baştacımızdır.

NOTU MİLLETTEN ALIRIZ HESABINI DA MİLLETE VERİRİZ​

Ardından not indirimleri. Ancak bu not indirimlerini kimse ciddiye almadı! Neden? Not düşünce enflasyon düşmeye başladı. Ön görülenden daha düşük. İhracat ve güven endeksi arttı. Senin notun oysa bu da bizim notumuz. 3-5 tane değerlendirme kuruluşu bize not veremez. Biz notu milletten alırız hesabını da millete veririz. 10 sandık kuruldu 10'unda da hesabını verdik. Türkiye'nin notunu değil kendi güvenilirliklerini kırmış oldular. Daha bunların açıklamalarının mürekkebi kurumadan hazinenin yaptığı ihaleye 3,5 kat talep geldi.

ORTA VADELİ PLAN

Orta vadeli planı açıkladık. Nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz, neler yapacağız, hangi yatırımları yapacağız, hangi reformları yapacağız, hangi alanda ülkeyi büyüteceğiz. Kapsamlı bir rapor hazırlandı. 2017 bütçemiz lazım. 16'sında Meclis'e teslim ediyoruz. Orada bütün planlarımız var. Büyümeye devam, enflasyonla mücadeleye devam, istihdam oluşturmaya devam. Büyümeden, enflasyondan, istihdamdan taviz yok. Bunları yaparken bazı yasalar çıkaracağız. İş hayatını, eğitimi, yargıyı, altyapıyı, sanayiyi, mali sistemin iyileştirilmesini öngören yasalar var.

15 Temmuz darbe girişimiyle patlama yapması beklenen döviz hareketleri maalesef spekülatörlerin beklediği gibi olmadı. Vatandaş hem darbecileri, hem de onları halletti. 12 milyar dolar parayı devlete yatırdı. Türkiye hem terör saldırılarını, hem ekonomik saldırılara, hem diplomatik saldırılara karşı direnci artırarak yoluna devam ediyor. Bizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktan hiçbir güç alıkoyamaz. Yeter ki milletimizle olan bağımızı sımsıkı tutalım, millete hizmet yapmaya devam edelim, milletin hayallerini gerçekleştirelim. Girdiğimiz her mücadele bir imtihandır."