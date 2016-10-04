Işık, çeşitli temas ve ziyaretler için geldiği Antalya'da valilik ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Musul'a operasyon söz konusu, bu konuda son durum nedir?" sorusu üzerine Bakan Işık, Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam ettiğini, orada temel önceliklerinin "hudut güvenliğinin sağlanması, sınır ötesine Türkiye'ye yapılan saldırıların engellenmesi, DAEŞ'in bölgeden tamamen temizlenmesi, bölgede şu an gerek Türkiye'de yaşayan gerekse Suriye'de yaşayan 300 bine yakın insanın kendi doğdukları topraklarda güvenle yaşamalarının sağlanması ve PYD, PKK unsurlarının doğu ile batı kantonlarını birleştirme hayallerinin önüne geçmek" olduğunu söyledi.

MUSUL OPERASYONU TÜRKİYE'Yİ ÇOK YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Fırat Kalkanı Harekatı'nın planlandığı gibi sürdürüldüğünü belirten Işık, koalisyon güçlerinin bir taraftan da önümüzdeki kısa süre içerisinde Rakka ve Musul operasyonlarını planladığını ifade etti.

Özellikle Musul operasyonunun Türkiye açısından çok kritik olduğunun altını çizen Işık, "Eğer Musul'da operasyon iyi planlanmazsa ve Musul'un demografik yapısı dikkate alınmadan bir operasyon yapılırsa bu, 1 milyon insanın Musul'dan göç etmesi anlamına gelir. Bu göç eğer Irak topraklarında durdurulamazsa bu insanların geleceği yer Türkiye'dir. Dolayısıyla Musul operasyonu Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor." diye konuştu.

Bu göçün sadece Türkiye'yi ilgilendirmekle kalmadığını, Avrupa'yı da ilgilendirdiğini dile getiren Işık, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Düşünün, başta ABD olmak üzere koalisyon bu Musul operasyonunu iyi planlamazsa, Musul'dan çıkacak insanlar Irak topraklarında iskan edilmezse bu insanların gideceği, çok büyük oranda geleceği yer Türkiye sınırıdır. Bunun, Türkiye açısından taşınması çok çok zor bir yükü getireceği ortada ve bunun Türkiye'nin taşımaması durumunda Avrupa'ya taşacağı da bir gerçek. Dolayısıyla biz burada Musul operasyonunu gerek PYD, PKK unsurlarının bu operasyonda kullanılmaması açısından son derece önemli görüyoruz. Gerekse de o bölgenin kendi asli unsurlarının Musul operasyonuna katılmasını ve Musul operasyonundan sonra orada demografik bir yapı değişikliğine gidilmemesini Türkiye olarak çok önemsiyoruz. Bu operasyon dolayısıyla oluşacak göç hareketinin de mutlaka Irak toprakları içerisinde iskan edilerek düzenlenmesini istiyoruz. Bunun için Türkiye olarak biz göreve hazırız. Bu operasyonun planlanması aşamasında mutlaka ve mutlaka bu göçün dikkate alınması, taşıyamayacağı bir yükün Türkiye üzerine yıkılmaması, bunun için de operasyonun başından itibaren Türkiye ile çok yakın bir koordinasyon içerisinde çalışılması, gerektiğinde Türkiye'nin tüm kurumlarından bu noktada destek alınması önemli."

Bakan Işık, Musul operasyonunun önümüzdeki kısa süre içerisinde başlamasının öngörüldüğünü, oluşacak göç dalgasına karşı tedbirleri şimdiden müttefiklerden çok iyi değerlendirmesini beklediklerini vurguladı. Işık, "Bu göç sadece Türkiye'yi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda Avrupa'ya da çok ciddi bir akın oluşturur. Bunun için operasyonun tekrar tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerliğin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin sorular üzerine Milli Savunma Bakanı Işık, bedelli askerliğin konjonktürel olarak şu anda mümkün olmadığını bildirdi.

Işık, "Türkiye terörle mücadele ediyor, ayrıca bölgemizde olağanüstü gelişmeler var. Böyle bir dönemde Türkiye'de bedelli askerliğin gündeme gelmesini doğrusu biz doğru bulmuyoruz ve hükümet olarak da böyle bir çalışmamız yok." ifadesini kullandı.

Yapısal olarak değerlendirildiğinde, Türkiye'de bedelli askerliğin çok sık aralıklarla gündeme getirildiğine dikkati çeken Işık, burada yapılması gereken şeyin Türkiye'nin önümüzdeki süreçte savunma reform konseptini oluşturmak olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ne kadar askere ve birliğe ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu asker sayısının net olarak ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Işık, "Bu asker sayısıyla mevcut askerlik yükümlülükleri arasında bağı kurup, eğer ihtiyaç fazlası varsa o zaman bedelli askerlik konusu gündeme gelir. İhtiyaç yoksa da bedelli askerlik konusu bir daha gündeme gelmez." diye konuştu.