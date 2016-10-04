Baba kucağı

Bolu'da dün Iraklı baba ile oğlu gezintiye çıktı. Ara sokakta babasının elinden fırlayan 2yaşındaki Liva Erdem koşarak yola atladı.Bu sırada Adem Yılmaz yönetimindekiotomobil minik çocuğa çarptı. Kaza sonrası ayağından yaralanan minik Erdem'i kucağına alan babası, sağlık ekiplerini beklemeye başladı. Olay yerine giden ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı küçük çocuk daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Liva Erdem'in sağlıkdurumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Adem Y., "Ben ara sokakta yavaş gidiyordum çocuk bir anda önüme fırladı" dedi.
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