Altın Kübra

Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen şampiyonaya 55 ülkeden 760 sporcu katıldı. Şampiyonada Türkiye'yi 20'si erkek 16'sı kadın olmak üzere 36 sporcu temsil etti. ABD'li, Çinli ve Alman rakiplerini yenen Emirhan Muran ve Kübra Dağlı, çiftlerde birinci olup dünya şampiyonluğuna uzandı.
12-17 Yaş Free Style Mix Takım kategorisinde Enes Doğuhan Bilgin, Ramazan Aydın, Yusuf Şaşmaz, Gülsena Karakuyulu ve Busenur Sevük'ten oluşan takımımız ile 12-14 Yaş Bayan Takım kategorisinde Sude Yener, ŞevvalYarar ve Şeyda Nur Yavuz'dan oluşan takımımız gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.
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