Altan kardeşlerin soruşturmasında kritik gelişme

15 Temmuz darbe girişiminin medya ayağına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet ve Mehmet Altan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



İki kardeşin 14 Temmuz'da FETÖ kanalı Can Erzincan TV'de yaptıkları konuşmanın yanı sıra özellikle Ahmet Altan'ın Balyoz Davası sürecinde etkin rol oynadığı, Taraf Gazetesi kanalı ile TSK'daki milli subayların tasfiye edilip yerine FETÖ'cü subayların ikame edilmesi eylemine iştirak ettiği iddia edilmişti. "Darbeye teşebbüs" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklanan Ahmet ve Mehmet Altan ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugün adliyeye FETÖ soruşturmalarından tutuklu iki isim ifadeye çağrıldı.



Soruşturma Savcısı Can Tuncay 14 Temmuz'daki televizyon programında Ahmet ve Mehmet Altan'la birlikte bulunan Nazlı Ilıcak ve Taraf Gazetesi eski çalışanı Mehmet Baransu'yu ifade vermek üzere Silivri Cezaevi'nden adliyeye getirtti. İki isim Jandarmalar eşliğinde İstanbul Adliyesi'ne getirilip savcının huzuruna çıkarıldı.

NAZLI ILICAK'A O PROGRAMDAKİ KONUŞMALAR SORULACAK

Nazlı Ilıcak'a 14 Temmuz'daki televizyon programındaki konuşmaların sorulacağı, Mehmet Baransu'ya ise Taraf Gazetesi'ndeki Balyoz haberlerinin perde arkası ile bir tanığın İstanbul Savcılığı'na verdiği ifadede belirtilen Ahmet Altan ile kendisinin FETÖ'cü Alaaddin Kaya ile ilişkisinin sorulacağı iddia edildi.