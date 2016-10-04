Yine Cumhuriyet yine rezalet... Pensilvanya'nın yayın organı Cumhuriyet gazetesi gelen talimatlarla PKK'yı savunmaya devam ediyor. Teröristlerin sözcülüğünü yapan Cumhuriyet, IMC TV'nin kapatılmasıyla ilgili skandal bir haber yayımladı. Gazetenin internet sitesi terörün sözcülüğünü yapan kanalların kapatılmasıyla ilgili haberinde, "Hayatın Sesi ve İMC TV karartıldı" şeklinde başlık kullandı.



İşte Cumhuriyet'in o haberi:



TERÖR KARDEŞLİĞİ

Cumhuriyet gazetesi PKK'nın sözde liderleri Murat Karayılan ve Cemil Bayık gibi teröristlerin açıklamalarını sanki örgütün resmi yayın organı gibi servis ediyordu. IMC TV'yle aynı manşetleri atan gazete bir kez daha terörün yanında durduğunu gösterdi. Pensilvanya tarafından Cumhuriyet'in başına getirilen ve 15 Temmuz işgal girişimi öncesi yurt dışına kaçan Can Dündar da açık açık PKK'nın sözcülüğünü yapıyordu.







