Acılı Google

Adana'da yaşayan lokanta işletmecisi Doğukan Özkan (32), mesleğini bir kenara bıraktı. Hackerlığa merak sardı! Uzun çalışmalar sonucunda, milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya hesabı Facebook'un inanılmaz bir açığını ortaya çıkardı. "Mark'a mesaj attım" Facebook'ta arkadaş ekleme butonu olmadığı halde 'arkadaş ekleme' açığını bulan Özkan,durumu hemen sosyalmedyanın kurucusu MarkZuckerberg'e mesajla anlattı. Bunun üzerine harekete geçen Zuckerberg ve ekibi bu açığı milli hackerımız Özkan sayesinde kapattı. Ancak kendisini 'iyi niyetli hacker' olarak tanıtan Özkan, durmadı. Bu defa hedefinde internet ve yazılım şirketi Google vardı. Dünyaca ünlü arama motorunun 'inbox' isimli elektronik posta sistemini incelemeye aldı. Ortaya çıkan sonuç şok etkisi yarattı. Özkan,milyonlarca insanın kişiselbilgilerini depolayan sisteminaçığıyla pek çok kişinin adresve telefon bilgilerine ulaştı. Bulduğu açıkla ilgili ayrıntılı bilgi vermekten kaçınan Doğukan Özkan, "Google'ın gizliliksözleşmesine göre kimseninkişisel bilgilerine başkasınınulaşması mümkün değil. Oysa ben, kişilerin telefon numarası, adresleri, doğum tarihleri, eğitim bilgileri ve profil resimlerine bile ulaşabiliyorum. Buradan Googleyetkililerini uyarıyorum. Buaçığı kapatmak için lütfenharekete geçin" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.