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Acılı Google

, ünlü hacker gruplarına taş çıkarttı. Lokanta işletmecisi genç, uzun çalışmalar sonucu önce Facebook’un ardından Google’ın açığını buldu! Tüm dünya şoke oldu!

Acılı Google
Adana'da yaşayan lokanta işletmecisi Doğukan Özkan (32), mesleğini bir kenara bıraktı. Hackerlığa merak sardı! Uzun çalışmalar sonucunda, milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya hesabı Facebook'un inanılmaz bir açığını ortaya çıkardı. "Mark'a mesaj attım" Facebook'ta arkadaş ekleme butonu olmadığı halde 'arkadaş ekleme' açığını bulan Özkan, durumu hemen sosyal medyanın kurucusu Mark Zuckerberg'e mesajla anlattı. Bunun üzerine harekete geçen Zuckerberg ve ekibi bu açığı milli hackerımız Özkan sayesinde kapattı. Ancak kendisini 'iyi niyetli hacker' olarak tanıtan Özkan, durmadı. Bu defa hedefinde internet ve yazılım şirketi Google vardı. Dünyaca ünlü arama motorunun 'inbox' isimli elektronik posta sistemini incelemeye aldı. Ortaya çıkan sonuç şok etkisi yarattı. Özkan, milyonlarca insanın kişisel bilgilerini depolayan sistemin açığıyla pek çok kişinin adres ve telefon bilgilerine ulaştı. Bulduğu açıkla ilgili ayrıntılı bilgi vermekten kaçınan , "Google'ın gizlilik sözleşmesine göre kimsenin kişisel bilgilerine başkasının ulaşması mümkün değil. Oysa ben, kişilerin telefon numarası, adresleri, doğum tarihleri, eğitim bilgileri ve profil resimlerine bile ulaşabiliyorum. Buradan Google yetkililerini uyarıyorum. Bu açığı kapatmak için lütfen harekete geçin" diye konuştu.
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