ABD hala anlamadı

HİCRİ YILBAŞI KUTLAMASI:
Milletimin ve tüm insanlığın dün (önceki gün) ilk gününü geride bıraktığımız Hicri 1438 yılını tebrik ediyorum. Bölgemizdeki Müslümanlar başta olmak üzere tüm insanlığın gerçekten zor bir dönem yaşadığı bir dönemde idrak ettiğimiz Hicri yılbaşının hepimiz için daha güvenli, huzurlu ve mutlu bir geleceğin müjdecisi olmasını temenni ediyorum.
ÇÖZÜM İLKELİ DURUŞ:
Suriye ve Irak'ta tüm hızıyla süren terörizm tehdidi özellikle Batı ülkelerinin yanlış politikalarıyla küreselleşme yolunda hızla ilerliyor. Ortaya çıkışının ve varlığının devam ettiriyor olmasının hiçbir rasyonel sebebi olmayan DEAŞ yüzünden insanlık tarihinin en köklü birikimleri ve en kadim halkları adım adım yok ediliyor. Bölgemizdeki sorunun çözümünün terörün karşısında ilkeli duruş sergilenmeden mümkün olmadığını yine vurgulamak istiyorum.
BATI HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR:
Terörizmin yan etkilerinden biri olan mülteci sorununun yükü, sadece en başta Türkiye'nin yer aldığı birkaç ülkenin sırtına yüklenmiş durumda. Maalesef gelişmiş ülkeler, bu sorun karşısında sınırları kapatmaktan, duvarları yükseltmekten, mültecileri insanlık dışı uygulamalara tabi tutmaktan başka hiçbir şey yapmadı, yapmıyor.
SÖZ VERİR TUTMAZLAR:
Şu anda 3 milyon mülteci var Türkiye'de. Kısa bir süre önce BM Genel Kurulu'ndaydım. Bakıyorsunuz, doğru dürüst, Türkiye'deki bu sahiplenmeyi gündeme getiren yok. Görmüyorlar, unutturmak istiyorlar. İşte AB. Söylüyorum sonra bazıları kızıyor. Söz verdiler 3 milyar euro dediler. Hala 3 milyar euro'dan Türkiye'ye gelen, bu da bize gelmiyor, 179 milyon euro. Söz verilen 3 milyar euro. Süre geçti, yıl bitiyor. Güya ikinci bir 3 milyar euro daha vereceklerdi.
İSLAMİ GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ
Biz bunları biliyoruz. Bunlar söz verirler, ama yerine getirmezler. Biz ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Verseler de vermeseler de biz bu bombalardan kaçan insanlara insani, vicdani, İslami görevimizi yerine getireceğiz.
YENİ NESİL TERÖR EYLEMİ:
Aynı kayıtsızlık, aynı ikircikli tavır terör örgütleriyle mücadele konusunda da geçerli. Bu süreçte terörün de biçim değiştirdiğini, yeni metotlar, yeni örgütlenme modelleri geliştirdiğine şahit oluyoruz. Ülkemizin 15 Temmuz gecesi maruz kaldığı darbe girişimi, aynı zamanda yeni nesil bir terör eylemidir.
DEVLETE SIZDILAR:
Devletin çeşitli birimlerine sızmış FETÖ üyelerinin son yıllarda yürüttüğü saldırılar, 15 Temmuz'da bir grup asker elbisesi giymiş teröristin giriştiği darbe girişimiyle zirveye ulaşmıştır.
HALA FARKINDA DEĞİLLER:
Bu örgüt sadece Türkiye için değil, farklı kılıflar altında varlık gösterdiği her ülke için tehdit. Bunu devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına söylüyorum. Ama hala farkında olmayanlar var. Başta ABD. Mahkemeler karar verecekmiş. 85 koli dosya gönderdik. Amerika bizden terörist istediği zaman biz hemen paketleyip gönderiyoruz. Mahkeme kararı demiyoruz. Ama biz aynı karşılığı stratejik ortağımızdan göremiyoruz.
SALTANAT SÜRÜYOR:
Konuştuğumuz zaman bunu medya üzerinden yapmayalım. Eyvallah. Biz büyükelçilerimiz vasıtasıyla, bizzat kendimiz, Dışişleri bakanlarımız da görüşmek suretiyle, devlet başkanları olarak görüşmek suretiyle zaten bunu sizlerle paylaşıyoruz. Ama bir terörist hala, 17 yıldır 400 dönüm arazide saltanat sürüyor, bize teslim etmiyorsunuz.
KOMŞULARIMIZ BİZİ MAL SAHİBİ YAPTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağolsun bu komşular bizi mal sahibi yaptı. Şu anda İnsansız Hava Aracımızı mühimmatlı olarak kullanmak üzere inşa ettik, testler geçti. Bırakın testleri bunlar şimdi operasyonlarda iş görüyor, bu noktaya geldik. Küresel ve bölgesel düzeyde yaşanan bu sorunların çok ciddi güvenlik kaygılarına, insani kriz tehditlerine, ekonomik sıkıntılara yol açtığı bir dönemden geçiyoruz. Bakınız şu anda biz çok güçlü zırhlı taşıyıcılar yapıyoruz. Ülkemizde bunun rekabeti var uluslararası rekabette çok güçlü konumdalar" dedi.
10 KÜRESEL MARKA
Teknoparklarımızın sayısını 2'den 63'e çıkardık. 2 tane teknoparkla ne olur ya? Burada teknoparklarla, üniversiteyle bütün üretimi iç içe koymak suretiyle burada bir sıçramayı meydana getirdik. Ar-Ge merkezlerinin sayısını 243'e çıkardık. Hedeflerimiz bunlar, yeterli değildir. Dünya çapında tanınan 10 küresel markaya sahip olmalıyız.
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